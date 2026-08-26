La defensa de Rosatelli sostiene que no hay evidencias de narcotráfico y apunta a una venganza institucional por denuncias de corrupción policial

El conocido comisario y abogado Daniel Rosatelli fue detenido el miércoles 19 de agosto en una investigación por narcotráfico, generando un fuerte impacto político y judicial. Mientras la justicia mantiene hermetismo por el secreto de sumario impuesto por el juez federal Leandro Ríos, la defensa de Rosatelli asegura que no hay pruebas en su contra, califica las actuaciones de «ridículas» y sostiene que se trata de una causa direccionada como represalia por una denuncia penal vinculada al servicio del 911.

Rosatelli fue vinculado al expediente que se originó el 13 de febrero de este año a partir del secuestro de 1.345 kilos de marihuana en un en el utilitario Citroën Jumper en un camino rural de San Gustavo, en el departamento La Paz. En la causa hay otras seis personas investigadas. Actualmente, el letrado se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná (en un pabellón para policías).

Según un expediente judicial, la defensa de Rosatelli concluyó que no existen evidencias en su contra. Según sus representantes, la acusación carece de sustento y se reduce a una «operación», una causa armada para perjudicarlo. Afirman que el expediente no contiene registros de comunicaciones, filmaciones ni contactos de Rosatelli con personas vinculadas al narcotráfico. La defensa está integrada por Miguel Ángel Cullen, Rubén Pagliotto y Damián Petenatti.

«Rosatelli ni siquiera conoce a quien la investigación apunta como quien dirigió ese cargamento», enfatizó la defensa, desmarcando al abogado de cualquier red de comercio de estupefacientes. Insistieron en que no hay escuchas de Rosatelli sobre droga, sino que las grabaciones existentes giran únicamente en torno a la denuncia al 911.

El equipo de abogados adelantó que explicarán la «poca relación» que Rosatelli tuvo con «esa bendita camioneta» mencionada en la causa. Asimismo, calificaron los informes de la policía como documentos «ridículos y poco serios», afirmando que carecen de rigor para justificar la detención. Cabe señalar que Rosatelli se abstuvo de declarar en la causa el jueves 20 de agosto y lo hará en otra oportunidad.

La hipótesis de la venganza

Para la defensa, el verdadero motivo de la detención no se relaciona con la Ley de Drogas N° 23.737, sino con una represalia institucional. «A Rosatelli le están haciendo pagar la denuncia del 911», sostienen. Cabe recordar que los abogados de Rosatelli se encuentra Pagliotto, quien representa a los policías denunciantes en la causa del 911.

Esta línea se conecta con la denuncia penal presentada por un grupo de policías contra Juan Manuel Zunino, jefe de la División 911 de Entre Ríos, por presunta malversación de fondos de servicios adicionales. En este marco, en mayo se realizó la primera medida de prueba, oportunidad en la que la fiscalía secuestró documentación física y digital en las oficinas del 911. La denuncia describe a Zunino como un funcionario de alto perfil, con influencia y vínculos políticos en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

La representación legal señaló que “la presente denuncia no implica la reiteración de hechos ajenos, sino que incorpora situaciones conocidas y vivenciadas por los comparecientes, que permiten ampliar, complementar y dotar de mayor precisión a la maniobra investigada, poniendo en evidencia la existencia de un sistema organizado de recaudación ilegal dentro de la División 911 y posiblemente de otras áreas de la institución policial”.

“En este marco, se formula denuncia penal contra los oficiales jefes de policía Juan Manuel Zunino, Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez, así como también contra todo otro funcionario que pudiera resultar responsable, por la posible comisión de los delitos de peculado (art. 261° CP); malversación de caudales públicos (Art. 260°); exacciones ilegales (art. 266° CP); abuso de autoridad (art. 248° CP); coacción (art. 149° bis CP); falsedad ideológica de instrumento público (art. 293° CP) y encubrimiento (art. 277° CP), y/o cualquier otra figura delictual que, dentro del contexto fáctico, pudiera surgir conforme avance la investigación. Asimismo, los tipos penales que eventualmente se configuren, lo serán tanto a título de dolo como de culpa, cualquiera haya sido el grado de participación criminal que le cupo a quienes resulten penalmente responsables”, dice la denuncia presentada meses atrás, publicó Diario Uno.