La Delegación Argentina ante CTM Salto Grande inauguró un aula sensorial en una escuela de educación especial de Concordia

La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande inauguró este jueves un aula sensorial especialmente equipada para la modalidad de educación especial en la Escuela Integral N° 25 “María Ana Mac Cotter de Madrazzo” de Concordia. La iniciativa busca fortalecer los procesos de enseñanza, inclusión y acompañamiento terapéutico de más de 60 alumnos que asisten a la institución.

El acto fue encabezado por el presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, embajador Alejandro Daneri, quien estuvo acompañado por el secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, y el intendente de Concordia, Francisco Azcué.

La nueva sala fue diseñada para brindar herramientas específicas destinadas a la estimulación sensorial, motriz y recreativa de los estudiantes. Los trabajos incluyeron mejoras en la infraestructura del sector, la incorporación de una sala blanda, renovación de la instalación eléctrica y la colocación de once equipos de aire acondicionado para garantizar espacios adecuados para alumnos, docentes y profesionales.

Una apuesta a la inclusión

Durante la inauguración, Daneri destacó el impacto que tendrá la obra en la comunidad educativa.

“El principal valor de esta obra es que abre más oportunidades para los chicos. Contar con espacios y herramientas adecuadas permite acompañar mejor sus procesos de aprendizaje, promover su participación y favorecer una inclusión real, donde cada estudiante encuentre las condiciones necesarias para desarrollarse plenamente”, expresó.

Asimismo, señaló que la iniciativa también fortalece la tarea cotidiana de docentes y profesionales de la institución, quienes trabajan para ofrecer una mejor calidad educativa y mayores oportunidades a cada estudiante.

Trabajo conjunto entre organismos

Por su parte, Mauricio Colello resaltó el trabajo coordinado entre distintos organismos del Estado para concretar la obra.

“Nos alegra poder acompañar la finalización de esta puesta en valor que llevó adelante la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande porque representa una mejora concreta para una institución que cumple una tarea fundamental en la inclusión y el desarrollo de muchos chicos y chicas de Concordia”, manifestó.

El funcionario provincial agregó que cuando existe planificación y compromiso es posible llevar adelante acciones que generan mejores condiciones para estudiantes, docentes y equipos profesionales.

En la misma línea, el intendente Francisco Azcué valoró la articulación entre la Provincia, el municipio y Salto Grande.

“Dotar de herramientas al sistema educativo es fortalecer el presente y asegurar oportunidades para el futuro. Por eso celebramos el trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado, junto a las instituciones, en beneficio de la comunidad de Concordia”, sostuvo.

Más tecnología para la escuela

Además de la inauguración del aula sensorial, la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande realizó la entrega de equipamiento tecnológico y educativo destinado a reforzar las actividades diarias de la institución.

Entre los elementos entregados se destacan una notebook, una impresora con sus respectivos insumos y un proyector multimedia, herramientas que permitirán ampliar los recursos pedagógicos disponibles para docentes y estudiantes.

La supervisora de Educación Especial Zona “C” del Consejo General de Educación de Entre Ríos, profesora Marisa Asselborn, agradeció el aporte realizado y valoró especialmente que la sala sensorial haya sido concebida desde su origen para responder a las necesidades específicas de la educación especial.

Desde la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande señalaron a 7Paginas, que estas acciones forman parte de un trabajo articulado con el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, orientado a fortalecer el desarrollo de las instituciones educativas y generar mejores condiciones para la inclusión y el aprendizaje de los estudiantes.