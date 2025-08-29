La Delegación Argentina ante Salto Grande impulsa la recuperación del histórico Auditorium del Obispado

El Obispo Mons. Gustavo Gabriel Zurbriggen y el Embajador Alejandro Daneri firmaron un convenio de administración y gerenciamiento con el fin de revitalizar este emblemático inmueble. La iniciativa busca promover el desarrollo social, turístico y cultural de la comunidad, asegurando que el Auditorium recupere su rol como punto de encuentro para artistas, instituciones educativas y vecinos de Concordia.

El Auditorium, ubicado en pleno centro de la ciudad, ha permanecido cerrado durante varios años, dejando un vacío en la vida cultural de la comunidad. Con esta acción, se pretende reabrir un espacio con profundo valor histórico, que ha albergado generaciones de expresiones artísticas y que representa parte de la memoria colectiva de los concordienses.

La puesta en valor del Auditorium no solo recuperará su función como escenario cultural, sino que también se proyecta como un motor de identidad local, turismo y desarrollo social, en coordinación con la Municipalidad de Concordia. Este proyecto busca consolidar un espacio que simboliza la tradición y la historia de la ciudad, al tiempo que abre nuevas oportunidades para actividades educativas, culturales y recreativas.

