La Delegación Argentina de Salto Grande obtuvo el certificado ambiental anual

El reconocimiento se enmarca en el plan de recambio tecnológico que lleva adelante la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, y habilita a disponer y tratar, en territorio argentino y bajo estrictos estándares de protección, los residuos peligrosos generados en el complejo binacional.

La certificación también abre oportunidades para transportistas y operadores nacionales especializados en estas tareas, potenciando el trabajo local y regional. Además, gran parte de los residuos valorizables serán reincorporados a procesos de economía circular, lo que generará beneficios concretos para la comunidad y un uso más eficiente de los recursos.

Desde la Delegación Argentina subrayaron que este logro ratifica el compromiso con el cuidado ambiental y la innovación tecnológica, y representa un nuevo paso en el trabajo conjunto con la región para promover un desarrollo sustentable.

7Pagiinas