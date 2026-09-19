La Delegación Argentina de Salto Grande realizó nuevos aportes para fortalecer la salud en la región

En el Hospital Santa Rosa de Chajarí, el vicepresidente de la Delegación Argentina, Dr. Pedro Galimberti, hizo entrega de un ecógrafo digital móvil, que permitirá ampliar las herramientas disponibles para la realización de estudios de diagnóstico por imágenes y facilitar su utilización en diferentes áreas del establecimiento gracias a su carácter móvil.

“Seguimos trabajando para acercar herramientas que permitan fortalecer la atención en los hospitales y centros de salud de nuestra provincia. En este caso, acompañamos al Hospital Santa Rosa con un nuevo ecógrafo y con los aportes necesarios para recuperar una ambulancia, dos recursos importantes para su tarea cotidiana y para la atención de la comunidad”, expresó Galimberti.

Respecto a los recursos provistos, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, señaló: “Cada aporte de la Delegación Argentina de la CTM, tanto a nuestros establecimientos como a los municipios que atienden las emergencias en la vía pública y a la red de emergencias con ambulancias de mediana complejidad, nos posibilita extender las oportunidades de brindar una mejor atención en puntos estratégicos del territorio”.

En tanto, el director del Hospital Santa Rosa, Dr. Daniel Benítez, explicó que “desde el punto de vista médico, este nuevo ecógrafo amplía nuestra capacidad diagnóstica, incorporando estudios de mayor complejidad, como ecografía cardiovascular y Doppler vascular, que hasta el momento no se realizaban en el Hospital”.

“Esta incorporación es resultado de las gestiones y del trabajo de todo el equipo directivo del Hospital. Queremos agradecer especialmente al Dr. Pedro Galimberti y a todo el equipo de Salto Grande por acompañarnos y hacer posible la llegada de este equipamiento de última generación”, destacó Benítez.

Asimismo, la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande realizó aportes destinados a la reparación de una ambulancia del nosocomio, a fin de contribuir a su puesta en funcionamiento y fortalecer los recursos disponibles para el traslado y la atención de pacientes.

Participaron de la entrega, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, funcionarios municipales y parte del equipo médico del Hospital Santa Rosa.

Desfibriladores para Pueblo Liebig

Por otra parte, en Salto Grande, la Delegación Argentina entregó dos desfibriladores externos automáticos (DEA) a la Municipalidad de Pueblo Liebig. Estos dispositivos permiten asistir a una persona ante determinadas emergencias, mediante el análisis del ritmo cardíaco y, cuando corresponde, la aplicación de una descarga eléctrica para contribuir a restablecer un ritmo efectivo.

La incorporación de desfibriladores en espacios de acceso público permite contar con una herramienta de respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, complementando las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de asistencia médica especializada.

Estas acciones contribuyen al plan de salud provincial, que tiene por objetivo fortalecer la red de traslados interhospitalarios, mejorar la atención médica y potenciar la capacidad de respuesta ante emergencias.