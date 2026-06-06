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Sábado 6 de junio de 2026
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La Diócesis de Concordia cuenta con un nuevo diácono.

Con gran alegría, la Diócesis de Concordia celebra la ordenación diaconal de Nahuel Blanco, quien recibió el sacramento del Orden en el grado del diaconado durante una emotiva celebración presidida por Gustavo Gabriel Zurbriggen en la ciudad de Federación.
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Redacción 7Paginas

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Acompañado por familiares, amigos, sacerdotes, diáconos, religiosas y fieles de distintas comunidades de la diócesis, Nahuel dio un nuevo paso en su camino vocacional, respondiendo con generosidad al llamado de Dios al servicio de la Iglesia.

El ministerio diaconal está especialmente orientado al servicio de la Palabra, la Liturgia y la Caridad, siendo un signo concreto de Cristo servidor en medio del pueblo de Dios.

La comunidad diocesana agradece al Señor por el don de esta vocación y encomienda a Nahuel Blanco para que, guiado por el Espíritu Santo y sostenido por la oración de los fieles, viva con alegría y fidelidad su misión al servicio de la Iglesia y de los más necesitados.

Por Exequiel Bond