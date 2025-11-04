La Dirección de Empleo impulsa nuevas capacitaciones virtuales para jóvenes de Concordia

La iniciativa busca fortalecer las oportunidades laborales y emprendedoras de los jóvenes que integran los programas VAT y Fomentar, y que aún no hayan participado en los Talleres de Orientación Laboral. Cada encuentro tendrá una duración de una hora y media, y abordará temáticas vinculadas al mundo del trabajo, el emprendedurismo y los programas nacionales de empleo. Si bien la participación es gratuita, no incluye prestación económica.

Cronograma de talleres

Jueves 13 de noviembre (18:00 a 19:30 hs): “Qué es ser emprendedor: ¡Emprender es posible!”

Jueves 20 de noviembre (18:00 a 19:30 hs): “Cómo es trabajar en relación de dependencia”

Jueves 27 de noviembre (14:00 a 15:30 hs): “Programas de la Dirección Nacional de Programas de Empleo”

Los jóvenes interesados recibirán información y enlaces de inscripción a través del Portal Empleo, mientras que también podrán registrarse directamente completando el formulario disponible en https://forms.gle/7rMVkSVHL7fcKrD37

. Una vez completada la inscripción, obtendrán un correo de confirmación con el enlace para conectarse al taller seleccionado.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de esta propuesta:

“Desde la Dirección de Empleo trabajamos articuladamente con distintos organismos y empresas para que los jóvenes tengan más herramientas, más conocimiento y más posibilidades de acceder al mundo del trabajo o de generar sus propios proyectos productivos”.

Por su parte, Claudia Cevey, jefa del Departamento de la Dirección de Empleo, subrayó el valor de estas capacitaciones:

“Estos espacios no solo brindan información sobre programas nacionales, sino que también fortalecen la confianza y las habilidades necesarias para proyectar un futuro laboral. Es fundamental que los jóvenes aprovechen estas oportunidades”.