Jueves 25 de septiembre de 2025
La Dra. Mónica Hernández atiende en pediatría en los Centros de Salud municipal de Federación

El Municipio de Federación, a través de la Dirección de Salud, informó que la Dra. Mónica Hernández se encuentra disponible para atender en el Consultorio de Pediatría de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad.
Redacción 7Paginas

La profesional acompaña a las familias en cada etapa del crecimiento de sus hijos, brindando atención integral para el cuidado de la salud infantil. Entre los servicios que se ofrecen se incluyen:

Certificados de buena salud.

Controles de crecimiento y desarrollo.

Control de vacunas.

Derivaciones a otras especialidades.

Tratamiento de enfermedades específicas.

Desde la Dirección de Salud destacaron que “cuidar a nuestros niños y niñas es cuidar el futuro de toda la comunidad”, y recordaron la importancia de los controles pediátricos periódicos para prevenir enfermedades y promover un desarrollo saludable.