La Dra. Mónica Hernández atiende en pediatría en los Centros de Salud municipal de Federación

La profesional acompaña a las familias en cada etapa del crecimiento de sus hijos, brindando atención integral para el cuidado de la salud infantil. Entre los servicios que se ofrecen se incluyen:

Certificados de buena salud.

Controles de crecimiento y desarrollo.

Control de vacunas.

Derivaciones a otras especialidades.

Tratamiento de enfermedades específicas.

Desde la Dirección de Salud destacaron que “cuidar a nuestros niños y niñas es cuidar el futuro de toda la comunidad”, y recordaron la importancia de los controles pediátricos periódicos para prevenir enfermedades y promover un desarrollo saludable.