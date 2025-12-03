La Dra. Urquiza anunció la llegada de un nuevo ecógrafo y reafirmó el objetivo de convertir al Hospital de Federación en un modelo zonal

En ese marco, Urquiza realizó un amplio balance de su gestión al frente del hospital y destacó los avances edilicios, la incorporación de tecnología, la mejora del equipamiento y el fortalecimiento del sistema de atención sanitaria. “Estamos trabajando para que el hospital de Federación sea un modelo para la zona”, expresó.

Un balance positivo de gestión

La directora señaló que el balance de estos dos años de trabajo es “positivo”, resaltando que se concluyeron obras que se encontraban inconclusas gracias al compromiso del gobernador, se equiparon completamente los nuevos sectores con mobiliario y aparatología, y se digitalizó gran parte del funcionamiento del hospital.

Entre las mejoras más importantes, mencionó la informatización de los consultorios, la digitalización del equipo de rayos X, la instalación de un sillón odontológico nuevo, la ampliación del laboratorio, la modernización de la farmacia y la compra de prótesis por un monto cercano a los 10 millones de pesos en el año para pacientes accidentados y cirugías traumatológicas.

Además, destacó el trabajo del área de Salud Mental, que atiende a más de 150 pacientes con un equipo de psiquiatras, psicólogos y acompañantes terapéuticos, logrando la reinserción educativa y laboral de más de diez personas.

Atención diaria y funcionamiento de las ambulancias

Urquiza indicó que el hospital atiende en promedio más de 200 personas por día, tanto en consultorios como en guardia. Si bien reconoció que cuentan con médicos suficientes, advirtió sobre la problemática de los turnos que no son utilizados y pidió a la comunidad avisar con anticipación cuando no puedan concurrir.

En cuanto a las urgencias, remarcó que una de sus prioridades fue garantizar el correcto funcionamiento de las ambulancias. “No las destinamos a traslados programados para preservar su uso exclusivo en emergencias”, explicó. El sistema se articula con el servicio 107 de Concordia, permitiendo una rápida respuesta ante casos de mayor gravedad.

Gestión de la cooperadora y apoyo comunitario

La directora también destacó el rol de la cooperadora, tanto la comisión saliente como la actual, que permitió agilizar la resolución de múltiples necesidades del hospital. Subrayó, además, el acompañamiento de la comunidad y de las empresas locales, lo que permitió sostener las cuentas al día, mejorar los precios de medicamentos y evitar deudas.

El nuevo ecógrafo: una gestión clave

Respecto a la incorporación del ecógrafo, Urquiza relató que la gestión comenzó el año pasado y, tras varios contratiempos, fue retomada mediante reuniones con el intendente Carlos Cecco y autoridades de CTM. Finalmente, en las últimas horas se confirmó públicamente la llegada del nuevo equipo.

“Para nosotros es fundamental contar con imágenes de calidad para realizar diagnósticos precisos. Aunque seamos un hospital básico, tenemos profesionales capacitados que necesitan buena tecnología”, afirmó.

Un hospital en camino a ser modelo

Finalmente, la directora sostuvo que el objetivo es consolidar al Hospital San José como un hospital modelo a nivel zonal, fortaleciendo la infraestructura y apuntando, a futuro, a una mayor complejidad. “Si seguimos en este camino, dentro de dos años vamos a tener un hospital excelente”, aseguró.

Urquiza cerró la entrevista agradeciendo el acompañamiento del personal, la comunidad y las instituciones, y dejó un mensaje de esperanza de cara al futuro sanitario de Federación.