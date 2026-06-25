La Dra. Urquiza les pidió un poco de coherencia a quienes critican el funcionamiento del hospital de Federacion

En una extensa entrevista brindada al programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, la profesional destacó las obras de ampliación y refacción recientemente culminadas, el fortalecimiento de los servicios médicos y el trabajo que se viene realizando para recuperar integralmente el principal centro de salud pública de la ciudad.

“Hay muchas voces criticando en forma maliciosa a nuestro hospital, pero la realidad es que está en vías de recuperación total en todas las áreas y en todos los servicios”, expresó Urquiza al mostrar las nuevas instalaciones.

La directora recordó que al asumir evitó realizar declaraciones públicas hasta conocer en profundidad la situación del establecimiento y definir las prioridades de gestión. “Primero quería saber cómo estaba el hospital y qué podía hacer por nuestra comunidad y por la gente que viene a atenderse. Hoy podemos mostrar cambios concretos”, señaló.

Mejoras en infraestructura y atención de emergencias

Durante la recorrida por las nuevas instalaciones, Urquiza remarcó que las obras ejecutadas representan un salto de calidad para la atención sanitaria de los federaenses.

“Para la emergencia estamos en el mismo nivel que cualquier otro lugar de alta complejidad. No hay ninguna falencia ni falta de equipamiento necesario para atender una urgencia desde que ocurre el evento hasta que el paciente es estabilizado y derivado a un centro de mayor complejidad”, aseguró.

Las obras incluyeron importantes mejoras en distintos sectores del hospital, permitiendo optimizar espacios destinados a emergencias, consultorios y áreas de servicios.

Salud mental: una de las principales preocupaciones

Otro de los aspectos destacados por la directora fue el fortalecimiento del área de Salud Mental, un sector que definió como prioritario debido a la creciente demanda que registra la ciudad.

“Tenemos más de 250 pacientes atendidos en nuestro hospital”, reveló Urquiza, al tiempo que destacó el trabajo que realizan los profesionales a cargo de los talleres para adolescentes y adultos.

La médica valoró además el acompañamiento de instituciones deportivas de Federación, que colaboran facilitando espacios para actividades recreativas y deportivas destinadas a quienes participan de los programas terapéuticos.

Asimismo, remarcó que el servicio cuenta actualmente con dos psiquiatras y que los medicamentos necesarios para los tratamientos se adquieren con anticipación para garantizar su disponibilidad permanente.

“Sabemos que la salud mental es un área compleja, donde no siempre los resultados son lineales, pero estamos haciendo todo lo posible para brindar contención y tratamiento”, sostuvo.

La polémica por la obra de la cocina

Uno de los puntos sobre los que más énfasis puso la directora fue la defensa de la nueva cocina y las dependencias anexas construidas recientemente con intervención de CAFESG.

La obra fue objeto de cuestionamientos por parte de dirigentes opositores, quienes consideraron que los recursos podrían haberse destinado a otras prioridades.

Sin embargo, Urquiza explicó que el proyecto incluyó mucho más que una cocina.

“Ahora los trabajadores cuentan con sanitarios adecuados, vestuarios y espacios acordes para desarrollar sus tareas. Las cocineras pueden cambiarse antes de ingresar al área de elaboración de alimentos, garantizando mejores condiciones de higiene y seguridad”, explicó.

La profesional insistió en que la inversión fue una necesidad prioritaria para mejorar el funcionamiento del hospital.

“No se puede pedir un resonador sin tener cómo sostenerlo”

Durante la entrevista también cuestionó algunas críticas vinculadas a la falta de equipamiento de alta complejidad.

“Alguien publicó que necesitamos un resonador. Hay que ser coherentes. ¿Con qué recursos humanos voy a mantener un resonador en este hospital? El único resonador público que creo que hay en toda la provincia está en Paraná”, señaló.

En ese sentido, lamentó que algunos sectores se limiten a cuestionar sin analizar el contenido de las obras realizadas.

“Tuve acá a algunos de los que criticaban el valor de la obra. Les quise mostrar el proyecto completo para que entendieran por qué costaba lo que costaba, pero no quisieron leerlo. Parecía que la función era solamente criticar”, expresó.

Obras con fondos propios

Urquiza también destacó trabajos realizados con recursos propios del hospital para solucionar problemas históricos de filtraciones en distintos sectores del edificio.

Según explicó, mediante la utilización de fondos fijos autorizados por la Provincia y con la colaboración del personal de mantenimiento, se construyeron nuevos sobretechos para evitar que continuaran las filtraciones.

Además, la Cooperadora del hospital colaboró con la adquisición de materiales para la colocación de cielorrasos de PVC, buscando garantizar soluciones definitivas y no reparaciones temporales.

“Todo lo que hacemos es para que quede en el tiempo. No queremos parches, queremos obras definitivas”, afirmó.

Finalmente, la directora aseguró sentirse orgullosa de los avances logrados y reiteró que su prioridad continúa siendo mejorar la atención y las condiciones del hospital para beneficio de toda la comunidad.

“Primero está el paciente. Eso es respeto por las personas. Mi propia oficina sigue estando en malas condiciones porque priorizamos los lugares donde se atiende la gente. Esa es nuestra forma de trabajar”, concluyó.

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