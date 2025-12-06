La Educación Superior en alerta por recortes, y desde el ámbito provincial se dio una explicación

Desde los Institutos de Formación Superior señalaron a 7Paginas que la situación del Profesorado de Ciencias Sociales expone con claridad la gravedad del panorama. Históricamente, este profesorado ofrecía tres carreras de formación docente, pero en la actualidad solo se puede garantizar una: el Profesorado de Educación Secundaria en Historia. Si bien se trata de una carrera de planta permanente, su continuidad fue limitada a una única cohorte.

En tanto, los Profesorados de Educación Secundaria en Geografía y en Ciencia Política se encuentran en suspenso, a la espera de una definición oficial del Consejo General de Educación (CGE) sobre la apertura o no de nuevas cohortes. Esta situación afecta de manera directa a cerca de un centenar de aspirantes que aguardaban el inicio de su formación académica.

Ante la falta de precisiones oficiales, la comunidad educativa comenzó a movilizarse para visibilizar el conflicto. El Centro de Estudiantes organizó una sentada como medida de protesta, mientras que los Institutos de Formación de la región norte de la provincia elevaron notas conjuntas a distintos organismos.

Desde las instituciones manifestaron su “profunda preocupación por los recortes anunciados y las lógicas economicistas que se pretenden imponer”, advirtiendo que estas medidas impactarán de manera negativa y significativa en la oferta educativa provincial, limitando el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad.

En ese marco, se anunció que el próximo miércoles 10 de diciembre se llevarán adelante marchas y otras acciones en distintas localidades entrerrianas. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad para defender el sistema educativo público.

La postura oficial sobre las medidas

Frente a los reclamos, desde el ámbito de la Dirección de Educación Superior explicaron que no se recortan carreras ni horas cátedra, sino que se reconvierten determinadas ofertas en función de las necesidades reales de cada región, tal como lo establece la normativa vigente.

Asimismo, indicaron que “hacer eficiente la oferta académica no es un ajuste, sino una forma de gobernar el sistema con responsabilidad”, y aseguraron que nadie perderá su trabajo. Aclararon además que en el Nivel Superior las horas no se titularizan, ya que las carreras no tienen carácter permanente.

Desde el área también señalaron que el hecho de que algunas ofertas lleven muchos años en funcionamiento no las convierte necesariamente en necesarias de manera indefinida, y plantearon el debate sobre la saturación de ciertas carreras docentes en algunas localidades. En este sentido, sostuvieron que las reconversiones buscan abrir nuevas oportunidades reales de inserción laboral para los jóvenes.

Por último, afirmaron que las decisiones no responden a criterios arbitrarios, sino a evaluaciones basadas en datos concretos y en la necesidad de adaptar la oferta educativa a la demanda real de cada región, en un contexto donde muchos docentes deben trasladarse a otras ciudades por falta de oportunidades laborales en sus localidades de origen.

El conflicto continúa abierto y se esperan definiciones del Consejo General de Educación que permitan despejar incertidumbres en un escenario que mantiene en vilo a la comunidad educativa entrerriana.