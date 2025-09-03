La empresa Noelma eligió Federación para invertir en turismo y proyecta desarrollos industriales

Del encuentro también participaron Néstor Berterame, anterior propietario del establecimiento, junto al contador Arnaldo Vuagniaux y la asesora Mayra Provence, representantes de la firma inversora.

Remodelación y modernización

Tras la reunión, Bravo explicó que la empresaria presentó los planes de remodelación y modernización tecnológica para la estación de servicios, lo que implicará no sólo mejoras en la infraestructura sino también un cambio operativo en el trabajo.

El intendente destacó que la ciudad atraviesa una doble sensación: “Por un lado, la despedida de Néstor, un vecino de Federación con una empresa consolidada durante muchos años, y por otro, la alegría de que empresarios de otros lugares apuesten a nuestra ciudad, no sólo con la estación Shell sino también con el Hotel La Estación”.

Proyecciones industriales

Durante el diálogo también se abordó la posibilidad de que Noelma avance en inversiones de carácter industrial en Federación, un rubro en el que la compañía cuenta con experiencia. “Puede haber ahí alguna posibilidad de que se instalen en la ciudad y esto es muy importante. Nos alegra muchísimo porque lo que transmitió la empresaria es que todos los recursos humanos que se requieran, tanto en el hotel como en la Shell o en otra inversión, serán de Federación”, subrayó Bravo.

Confianza en el potencial local

El jefe comunal señaló además que la llegada de Noelma refleja la confianza en el potencial de crecimiento de Federación: “Son empresarios con un espíritu de emprendimiento constante, a quienes invité a seguir invirtiendo. Tras un estudio de mercado seguramente obtuvieron resultados positivos para tomar el riesgo de apostar aquí, lo que demuestra que Federación continúa siendo un lugar atractivo para nuevos proyectos”.

Con información y foto de prensa municipal

Redacción de 7Paginas