La Escuela CREAR presenta la 7ma. “Semana de la Comunicación” con variadas propuestas interdisciplinarias

A partir del próximo martes 9 y hasta el viernes 12 de junio, la Escuela CREAR llevará a cabo una nueva edición de su tradicional “Semana de la Comunicación”. El evento, que celebra su séptimo año consecutivo, se ha consolidado firmemente en la agenda local como uno de los espacios de intercambio, debate y reflexión más representativos de la comunidad educativa, cosechando en sus versiones anteriores un marcado acompañamiento de estudiantes, profesionales y público general.

En esta oportunidad, la iniciativa vuelve a desarrollarse bajo la modalidad íntegramente presencial en las instalaciones de la institución, ubicadas en Eva Perón 2332. El espíritu del ciclo busca retomar el encuentro cara a cara entre alumnos, docentes, disertantes invitados y vecinos de la ciudad, tomando como punto de partida la conmemoración del Día del Periodista para abrir conversaciones profundas sobre los nuevos modos de comunicar, crear contenidos y transformar la realidad social desde múltiples disciplinas.

Según informaron desde la organización a 7Paginas, todas las actividades tendrán lugar durante el turno mañana y el mediodía. La convocatoria es de carácter libre y gratuito, quedando invitados a participar no solo los estudiantes de las carreras de CREAR e instituciones afines a la comunicación, sino también toda la comunidad de Concordia interesada en las temáticas.

Cronograma completo de las jornadas

La grilla de actividades propone un recorrido heterogéneo que cruza la comunicación con el arte, el deporte, la investigación científica y la memoria histórica:

Martes 9 de junio (12:30 hs.): Apertura de la semana con la presencia de Matías Penco. El Licenciado en Educación Física, entrenador y herrero de autor, compartirá su particular recorrido personal y profesional, analizando cómo convergen el movimiento y el oficio artesanal.

Miércoles 10 de junio (12:00 hs.): Disertación de Martín Novoa. El Doctor en Ciencias Biológicas, investigador científico y bailarín de tango, abordará desde su experiencia los vasos comunicantes y las tensiones entre la rigurosidad de la ciencia, la expresión del arte y los desafíos de comunicar el conocimiento.

Jueves 11 de junio (11:30 hs.): Espacio de periodismo de investigación y derechos humanos con la proyección del documental “Pasó en el Delta: vuelos de la muerte en Entre Ríos”. Tras el film, se realizará un debate y charla debate con sus realizadores, en una jornada planteada para reflexionar sobre la memoria colectiva, el archivo audiovisual y el compromiso del periodismo.

Viernes 12 de junio (12:30 hs.): Cierre del ciclo a cargo de Evelyn Rein. La cocinera, emprendedora y contadora pública compartirá las claves de su experiencia vinculada al desarrollo de negocios, el uso estratégico de la comunicación digital y los nuevos modos de construir proyectos independientes.

Prácticas profesionalizantes en tiempo real

Más allá de la excelencia de los expositores, la «Semana de la Comunicación» funciona internamente como un gran laboratorio de aprendizaje para la masa estudiantil de la Escuela CREAR.

Durante las cuatro jornadas, los propios alumnos de la institución asumirán roles activos en la organización integral del evento. Serán los encargados de llevar adelante las tareas de cobertura de prensa, el registro audiovisual y periodístico, la producción técnica de piso y la puesta en escena de cada una de las conferencias. Esta dinámica les permite fortalecer y aplicar en un escenario real las competencias profesionales adquiridas a lo largo de sus trayectos académicos.