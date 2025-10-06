La Escuela Secundaria N° 37 “Ernesto Che Guevara” celebra sus 25 años junto a la comunidad.

A lo largo de este cuarto de siglo, la institución ha formado generaciones de estudiantes, reafirmando día a día el valor de la educación pública como derecho y herramienta de transformación social.

En esta fecha tan significativa, la escuela invita a toda la comunidad a participar de una semana de celebraciones que unirán la cultura, el arte y la historia compartida.

Del 13 al 17 de octubre se llevará a cabo el V Encuentro Transcultural y la Semana de las Artes, con una variada agenda de actividades, muestras, talleres y presentaciones en la institución.

Estas jornadas culminarán con el festejo por los 25 años de la escuela, un espacio de reencuentro, agradecimiento y celebración junto a estudiantes, familias, docentes y vecinos.

Cada aula ha sido testigo de aprendizajes, sueños y esfuerzos compartidos. Este aniversario representa una oportunidad para seguir construyendo juntos una escuela inclusiva, solidaria y abierta a la comunidad.

Del 13 al 16 de octubre – Semana de las Artes y V Encuentro Transcultural

Acto conmemorativo 25° Aniversario: 17 de octubre – 19.30 hs.

Lugar: Escuela Secundaria N° 37 “Ernesto Che Guevara” – J. J. Valle y Los Ruiseñores.