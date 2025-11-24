La Escuela Técnica Nº 4 “Dr. Jorge Pedro Busti” celebró medio siglo de historia

En el evento, la rectora Alejandra Taborda expresó con emoción: “Es un momento especial para nosotros, tengo a mis ex alumnos, a los padres, a la familia, los hijos de mis exalumnos también están acá”. Taborda agradeció a sus colegas, a las familias y a quienes colaboraron para hacer posible esta celebración, subrayando cómo la escuela ha sido un pilar para preparar a jóvenes durante cinco décadas con herramientas técnicas que los posicionan en el mundo laboral.

Además, la rectora compartió una mirada hacia el futuro: la institución aguarda con esperanza la entrega de un nuevo edificio. Según informó, la obra de ampliación y refacción sobre la calle Casiano Calderón avanza, y se estima que podría concretarse su entrega hacia 2027, lo que marcará un salto cualitativo para la comunidad educativa.

Durante el acto, también se realizó un reconocimiento especial a exdocentes y exdirectivos, quienes fueron distinguidos por su aporte fundamental al desarrollo de la escuela a lo largo de estas cinco décadas. Sus nombres y trayectorias fueron celebrados como parte del patrimonio humano que hizo posible el crecimiento de la institución.

Homenaje al legado de Jorge Pedro Busti

En 2023, la institución adoptó por votación el nombre de “Dr. Jorge Pedro Busti”, en honor al exgobernador de Entre Ríos, elegido entre varias propuestas. Este gesto representa un reconocimiento al compromiso de Busti, durante sus gobernaciones, con la educación técnica.

Durante la celebración, estuvo presente Florencia Busti, hija del exgobernador, quien se dirigió a la comunidad educativa con un mensaje cálido: felicitó por estos 50 años de compromiso con la educación pública e instó a los actuales estudiantes y a sus familias a mantener viva la llama del aprendizaje y la formación técnica.

La matrícula de la escuela refleja el interés creciente por la educación técnica: según informó la rectora, hay aproximadamente 420 estudiantes en la modalidad secundaria técnica y más de 100 en formación profesional para adultos. Este dato refuerza el papel de la institución como una opción valiosa para quienes buscan una salida concreta al mundo laboral mediante oficios calificados.