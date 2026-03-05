La Estación Transformadora “Río Uruguay” de Concordia fue certificada bajo la norma ISO–IRAM 9001

La auditoría, según lo informado a 7Paginas, se realizó en el marco del cumplimiento del procedimiento técnico N°15 de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), que establece requisitos específicos para los operadores del sistema eléctrico en materia de capacitación del personal, nivel de instrucción y condiciones de salud laboral.

Como resultado de esta evaluación, se determinó que la planta cumple con los estándares exigidos, lo que permitió renovar la habilitación y la certificación de calidad para la gestión de la estación transformadora.

La norma ISO–IRAM 9001 es uno de los estándares más utilizados a nivel mundial para la gestión de calidad en organizaciones. Se trata de una norma internacional de carácter voluntario que establece lineamientos para garantizar que los productos y servicios se desarrollen bajo procesos eficientes, controlados y orientados a la mejora continua.

En el caso de Argentina, la aplicación de esta normativa se realiza a través del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), organismo encargado de representar al país ante la Organización Internacional de Normalización (ISO). IRAM adapta la norma internacional al marco legal y técnico nacional para su implementación en empresas e instituciones.