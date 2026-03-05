7PAGINAS

Jueves 5 de marzo de 2026
Facebook Instagram
Menú

La Estación Transformadora “Río Uruguay” de Concordia fue certificada bajo la norma ISO–IRAM 9001

La Estación Transformadora “Río Uruguay”, operada por Concordia Cooperativa, obtuvo la certificación de calidad bajo la norma ISO–IRAM 9001 luego de superar una reciente auditoría técnica que evaluó distintos aspectos vinculados al funcionamiento y gestión de la planta.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La auditoría, según lo informado a 7Paginas, se realizó en el marco del cumplimiento del procedimiento técnico N°15 de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), que establece requisitos específicos para los operadores del sistema eléctrico en materia de capacitación del personal, nivel de instrucción y condiciones de salud laboral.

Como resultado de esta evaluación, se determinó que la planta cumple con los estándares exigidos, lo que permitió renovar la habilitación y la certificación de calidad para la gestión de la estación transformadora.

La norma ISO–IRAM 9001 es uno de los estándares más utilizados a nivel mundial para la gestión de calidad en organizaciones. Se trata de una norma internacional de carácter voluntario que establece lineamientos para garantizar que los productos y servicios se desarrollen bajo procesos eficientes, controlados y orientados a la mejora continua.

En el caso de Argentina, la aplicación de esta normativa se realiza a través del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), organismo encargado de representar al país ante la Organización Internacional de Normalización (ISO). IRAM adapta la norma internacional al marco legal y técnico nacional para su implementación en empresas e instituciones.