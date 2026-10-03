“La Expo Concordia Produce no se suspende: cambia de fecha y prepara un 2027 con una agenda productiva renovada”

La nota oficial enviada a 7Paginas dice:

La Municipalidad de Concordia informó la reprogramación de la Expo “Concordia Produce”, que finalmente se realizará en mayo de 2027. La decisión fue adoptada de manera conjunta por los distintos actores que participan de la organización, a partir de los informes y pronósticos meteorológicos previstos para octubre y los meses siguientes.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo señalaron que la postergación de la exposición no significa la suspensión de las actividades previstas para el sector productivo local.

En ese sentido, indicaron que se encuentra en elaboración una agenda de propuestas que será comunicada próximamente y que incluirá distintas iniciativas relacionadas con el desarrollo productivo, la generación de oportunidades, la capacitación y la vinculación entre los diferentes actores de la economía de Concordia.

Se mantienen las inscripciones y condiciones acordadas

Desde el municipio también informaron que aquellas personas, emprendimientos, empresas o instituciones que ya hayan confirmado su inscripción o participación en alguna de las actividades de la Expo mantendrán las reservas y condiciones acordadas oportunamente.

No obstante, se solicitará a los participantes que ratifiquen su presencia para la edición que se desarrollará en mayo de 2027.

Una vez confirmada la participación, quienes ya se habían inscripto pasarán a formar parte de una agenda de presencia y vinculación que se desarrollará durante los meses previos a la realización de la exposición.

De esta manera, desde el área de Desarrollo Productivo buscan mantener activa la participación de los distintos sectores y generar instancias de encuentro aun antes de la realización de la Expo.

Una agenda para fortalecer el sector productivo

La propuesta apunta a que el tiempo hasta mayo de 2027 no sea un período de espera, sino una etapa para desarrollar actividades vinculadas con la capacitación, la promoción de emprendimientos, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de los vínculos entre quienes forman parte de la economía local.

Desde la Municipalidad señalaron que próximamente se darán a conocer las diferentes iniciativas que integrarán esta agenda.

Para consultas, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en el tercer piso del Centro Cívico de Concordia, en Pellegrini y Mitre.

También pueden comunicarse a través de los canales oficiales de “Concordia Produce”, mediante su página web, por correo electrónico a concordiaproduce@concordia.gob.ar o al teléfono 345 413 3757.