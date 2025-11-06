La Facultad de Alimentos de la UNER realiza una nueva colecta de sangre en Concordia

Según lo informado a 7Paginas, la actividad se realizará el jueves 6 de noviembre, en el horario de 8 a 13 horas, en el hall de la Facultad ubicada en Avenida Monseñor Tavella 1450.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán donar sangre y también registrarse como posibles donantes de células hematopoyéticas (médula ósea) para el INCUCAI, contribuyendo así a salvar vidas y a fortalecer la red de donación voluntaria en la región.

Desde la organización remarcan la importancia de este tipo de campañas que promueven la conciencia solidaria y la salud comunitaria, recordando que donar sangre es un acto simple, seguro y altruista que puede marcar la diferencia para muchas personas.