Jueves 6 de noviembre de 2025
La Facultad de Alimentos de la UNER realiza una nueva colecta de sangre en Concordia

La Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) llevará adelante una nueva edición de la campaña de concientización y colecta de sangre denominada “Alimentando con el corazón”, una iniciativa solidaria organizada en conjunto con el Servicio de Hemoterapia del Hospital Delicia Concepción Masvernat.
Según lo informado a 7Paginas, la actividad se realizará el jueves 6 de noviembre, en el horario de 8 a 13 horas, en el hall de la Facultad ubicada en Avenida Monseñor Tavella 1450.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán donar sangre y también registrarse como posibles donantes de células hematopoyéticas (médula ósea) para el INCUCAI, contribuyendo así a salvar vidas y a fortalecer la red de donación voluntaria en la región.

Desde la organización remarcan la importancia de este tipo de campañas que promueven la conciencia solidaria y la salud comunitaria, recordando que donar sangre es un acto simple, seguro y altruista que puede marcar la diferencia para muchas personas.