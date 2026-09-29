La familia de Colegiales salió a la calle y pidió la renuncia de Ramón “Chupa” Sosa

La crisis institucional que atraviesa el Club Atlético Colegiales sumó este martes un nuevo capítulo. La hinchada denominada La 22, acompañada por numerosas familias, socios y simpatizantes del Rojo y Blanco, realizó una movilización para reclamar la renuncia de su presidente, Ramón “Chupa” Sosa.

La protesta comenzó alrededor de las 19 en el Parque Ferré, un lugar emblemático para la hinchada de Colegiales, y desde allí los manifestantes caminaron pacíficamente hasta la sede de la institución, ubicada a pocas cuadras. Frente al club, con cánticos dirigidos a la conducción, reclamaron la salida de Sosa y un cambio en la conducción institucional.

La movilización se produjo luego de los últimos acontecimientos que involucraron a la dirigencia y que derivaron en un allanamiento policial en la sede de calle Concejal Veiga. La situación generó preocupación entre distintos sectores vinculados históricamente con la institución.

“Esto rebalsó el vaso”

Uno de los principales organizadores de la marcha y referente de La 22, Luis Escalante, habló con 7Páginas antes de iniciar la movilización y explicó los motivos de la protesta.

“Hoy hacemos un banderazo porque repudiamos las acciones que se están tomando últimamente con la dirigencia. Una vergüenza lo que ha sucedido. Esto fue lo que rebalsó el vaso”, manifestó.

Escalante sostuvo además que el reclamo no comenzó con los hechos de los últimos días, sino que responde a un deterioro que, según su mirada, viene desde hace años.

“Colegiales viene mal desde las inferiores hasta la primera”, afirmó, al tiempo que destacó el acompañamiento permanente de la hinchada, independientemente de los resultados deportivos.

El dirigente de la hinchada cuestionó también el estado general de la institución y recordó el pasado deportivo de Colegiales, que llegó a disputar competencias de alcance nacional.

“Colegiales ha recorrido casi toda la Argentina, Argentino C, Argentino B. Hemos hecho buenas campañas, pero hace muchos años que Colegiales está desmantelado. No tenemos cancha, hay clubes abandonados, hay inferiores que están olvidadas”, expresó.

En ese contexto, sostuvo que el reclamo apunta a encontrar una solución y generar “nuevas caras” dentro de la institución.

Reclamo por una nueva conducción

Durante la entrevista con 7Páginas, Escalante aseguró que el malestar se fue acumulando con el paso del tiempo y que los recientes episodios terminaron provocando una reacción de distintos sectores.

“Se venía cayendo, de a poco se venía cayendo y todos hacían vista gorda, nadie veía nada. Pero esto, lamentablemente, todo el barrio está presente y dijo: hasta acá llegamos”, expresó.

El referente de La 22 remarcó que la intención es que se produzca un cambio en la conducción y que se convoque a una nueva etapa institucional.

“Queremos una solución, queremos respuesta”, sostuvo, y reiteró el pedido de renuncia de Sosa.

El reclamo de los vecinos: “Un club no es una persona”

Una vez que la movilización llegó a la sede, un cronista de 7Páginas dialogó con el abogado Gastón Echepare, quien participó de la protesta y puso el foco en la necesidad de recuperar al club como espacio social y deportivo.

“Desde chico soy hincha de Colegiales. Acá tengo el carnet de mi abuelo, que fue uno de los dirigentes. A nosotros lo que nos interesa es que sea un club social y deportivo, como hay muchos clubes acá en la ciudad de Concordia, donde participa la familia, donde las mujeres, los chicos, todos vengan a hacer deporte”, manifestó.

Echepare cuestionó la imagen que, según sostuvo, está proyectando actualmente la institución y dijo que le genera dolor ver a la Policía interviniendo en el club.

“Nos duele tener esta imagen que hemos tenido este último día, donde la Policía ha tenido que entrar al club a sacar dirigentes”, señaló.

También afirmó que algunos vecinos intentaron incorporarse formalmente como socios y, según su relato, encontraron dificultades para ser registrados y obtener comprobantes de pago.

“Nos quisimos hacer socios porque esa es la forma legal y en su momento no nos incorporaron en los libros de socios, no nos daban comprobante de pago”, aseguró.

En ese sentido, planteó dudas sobre el funcionamiento institucional y reclamó la intervención de la Liga de Fútbol para acompañar un proceso de regularización.

“Queremos pedir la intervención también a la Liga de Fútbol, que intervenga con estas cuestiones legales, estas irregularidades, y que podamos tener un acompañamiento, una comisión, por lo menos un tiempo hasta que se regularice esto”, sostuvo.

“Colegiales no es solo la hinchada”

Echepare remarcó que la movilización no debe interpretarse únicamente como una protesta de la hinchada, sino como una expresión más amplia de distintos sectores relacionados con la institución.

“Acá va a haber muchos vecinos, muchas madres de chicos que quieren incorporar a sus hijos en el club, muchas familias, muchos vecinos”, afirmó.

Y destacó que Colegiales es una institución histórica de Concordia: “Es un club casi centenario, histórico en nuestra ciudad, del barrio de Pompeya y de muchos barrios. No es solo la hinchada”.

Para el abogado, el club debe lograr un equilibrio entre sus diferentes actores: dirigentes, socios, hinchas, jugadores y vecinos.

“Todo eso forma parte de un club. Y las patas tienen que estar equilibradas porque si no, esta mesa no se compone”, expresó.

Un pedido de cambio, pero también de apertura

Consultado sobre qué le diría al presidente Ramón Sosa si lo tuviera enfrente, Echepare evitó plantear el conflicto como una cuestión personal.

“Que nos acompañe. La idea no es contra una persona, es poder colaborar y sumar”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que algunos vecinos y profesionales están dispuestos a colaborar para recuperar institucionalmente al club, aunque aseguró que se encontraron con “trabas legales u obstáculos”.

“Un club no es una persona o no es una comisión. Un club es una historia, un club es una pasión, un club es una forma de integrar la sociedad. Es más que una persona”, remarcó.

Finalmente, expresó su deseo de que Colegiales pueda recuperar su perfil familiar y social.

“Queremos volver a ser socios, queremos tener una dirigencia que represente a todos los sectores del club. Y para eso estamos dispuestos a colaborar”, concluyó.

La movilización dejó así expuesto un fuerte reclamo de distintos sectores vinculados a Colegiales, que piden respuestas, regularización institucional y un cambio en la conducción de una institución que, según los propios manifestantes, busca recuperar el protagonismo deportivo y social que históricamente tuvo en Concordia.

Redaccion de 7Paginas