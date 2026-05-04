7PAGINAS

Lunes 4 de mayo de 2026
Facebook Instagram
Menú

La FCAL UNER Concordia, realizará una Jornada sobre Calidad Cárnica, Sostenibilidad Ambiental y Nutrición

La Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCAL UNER) llevará adelante la “Jornada de Calidad Cárnica, Sostenibilidad Ambiental y Nutrición”, una propuesta académica y profesional destinada a debatir y reflexionar sobre la calidad de la carne, los desafíos actuales de la producción y las nuevas tendencias en alimentación.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La actividad se realizará el viernes 29 de mayo, de 16 a 20 horas, en la Sala de Conferencias de la FCAL, ubicada en Av. Mons. Tavella 1450.

La jornada busca generar un espacio de intercambio entre especialistas, profesionales, estudiantes y actores del sector productivo, abordando de manera integral temas vinculados a la producción cárnica, el impacto ambiental y las transformaciones en los hábitos alimentarios, incluyendo el crecimiento de las dietas alternativas.

Dicho evento cuenta con el apoyo del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (ICTAER), de doble dependencia CONICET-UNER, y de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos