La FCAL UNER Concordia, realizará una Jornada sobre Calidad Cárnica, Sostenibilidad Ambiental y Nutrición

La actividad se realizará el viernes 29 de mayo, de 16 a 20 horas, en la Sala de Conferencias de la FCAL, ubicada en Av. Mons. Tavella 1450.

La jornada busca generar un espacio de intercambio entre especialistas, profesionales, estudiantes y actores del sector productivo, abordando de manera integral temas vinculados a la producción cárnica, el impacto ambiental y las transformaciones en los hábitos alimentarios, incluyendo el crecimiento de las dietas alternativas.

Dicho evento cuenta con el apoyo del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (ICTAER), de doble dependencia CONICET-UNER, y de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos