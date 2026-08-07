La fe volvió a movilizar a miles de fieles en Concordia

Bajo el lema “Con San Cayetano compartamos con alegría el Pan de la Fe y de la Esperanza”, la comunidad vivió una nueva edición de una de las celebraciones religiosas más importantes y convocantes de la región.

Una vigilia marcada por la fe

Las actividades comenzaron durante la noche del jueves con la tradicional peregrinación desde la Capilla Stella Maris, en el barrio Nebel, hasta Villa Zorraquín.

A pesar del intenso frío y de las fuertes ráfagas de viento, miles de fieles emprendieron la caminata para pedir y agradecer a San Cayetano por el pan, el trabajo, la salud y las bendiciones recibidas.

La peregrinación recorrió aproximadamente siete kilómetros, acompañada por Bomberos Voluntarios y por una multitud que, pese a las condiciones climáticas, mantuvo intacta la alegría y la esperanza.

La vigilia continuó con actividades religiosas y la apertura del templo, dando paso a la programación prevista para el día central de la celebración.

Una multitud llegó durante todo el viernes

Desde las primeras horas de este viernes, Villa Zorraquín comenzó a recibir nuevamente a miles de personas. Familias, trabajadores, vecinos de Concordia y peregrinos provenientes de localidades de la región se acercaron al templo para renovar su devoción al Patrono del Pan y del Trabajo.

Durante toda la jornada funcionaron la Feria de Emprendedores, la Feria de Artesanos y el Patio Gastronómico, además de distintos espacios parroquiales y el Ministerio de Escucha.

También se realizó la tradicional bendición de panes, herramientas de trabajo y objetos religiosos.

A las 10 se celebró la Santa Misa especialmente dedicada a las instituciones educativas, docentes, alumnos y familias.

Posteriormente, entre las 11 y las 13, el escenario principal fue ocupado por el espacio “San Cayetano nos Une”, que incluyó reseñas históricas, testimonios de peregrinos, presentaciones artísticas y reconocimientos a trabajadores, voluntarios e instituciones que prestan servicios a la comunidad.

La tradicional llegada de los peregrinos a caballo

Uno de los momentos destacados de la jornada se produjo durante la tarde, cuando a las 14 arribaron las tradicionales agrupaciones de peregrinos a caballo para rendir homenaje al Santo Patrono.

La llegada de los jinetes volvió a aportar una de las imágenes más tradicionales de la celebración, en una jornada que combinó religiosidad, tradición y encuentro comunitario.

A las 17 se celebró la Santa Misa Solemne, presidida por Monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen, Obispo de la Diócesis de Concordia, ante una importante concentración de fieles.

Pedidos, agradecimientos y esperanza

La programación religiosa tenía previsto concluir a las 21 con una misa dedicada especialmente a las trabajadoras y los trabajadores. Durante esta celebración se realizaría la bendición de herramientas de trabajo, emprendedores, comerciantes y productores.

Entre la noche del jueves y todo este viernes, se estimó que más de 40 mil personas pasaron por Villa Zorraquín para pedir la intercesión de San Cayetano, agradecer por las gracias recibidas y renovar la esperanza.

Con el paso de los años, la Fiesta Patronal de San Cayetano dejó de ser solamente una celebración del barrio Villa Zorraquín para transformarse en un verdadero acontecimiento religioso, social y cultural de Concordia y la región.

Una vez más, miles de personas caminaron, rezaron y se encontraron bajo la figura del Santo Patrono del Pan y del Trabajo, llevando consigo pedidos y agradecimientos, pero sobre todo la esperanza de un futuro mejor.

Redaccion de 7Paginas