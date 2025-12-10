La Federación Agraria de Entre Ríos celebró la baja de retenciones a las exportaciones de granos

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. A partir de esta decisión, la alícuota para la soja baja de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

El vicepresidente de la Federación Agraria de Entre Ríos celebró el anunció: “Creemos que es el camino por el que tiene que ir el Gobierno hasta llegar a cero”, manifestó Luciano Challio.

Además agregó: “Espero que se mantenga en el tiempo porque esto da una previsibilidad a los productores para poder seguir produciendo y hacer ciertas inversiones que tanto necesitamos”.

Buena cosecha de cultivos en la provincia

Por otra parte, el integrante de la Entidad agrícola informó que la cosecha de trigo está en los márgenes: “Muy pocas veces se ha visto este rendimiento y por supuesto los productores están muy contentos”.

Además hizo mención a la soja de segunda: “Falta todavía terminar pero tiene un buen porcentaje de avance”.

Este buen rendimiento Challio lo atribuye a las precipitaciones registradas en los últimos meses: “Las condiciones climáticas han dejado una buena calidad de nacimiento de los cultivos”.

Otro de las cosechas que van a buen ritmo son los maíces. “Ha habido una lluvia importante del centro hacia el norte de la provincia que ha favorecido a este cultivo por lo que tenemos fe de que también va a haber una buena cosecha”. APF