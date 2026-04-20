La Federación Entrerriana de Clubes renovó autoridades: Hugo Grassi es el nuevo presidente y Concordia suma protagonismo

La Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas llevó adelante el pasado viernes su Asamblea General Ordinaria en las instalaciones del Club Universitario de Paraná. En un clima de gran compromiso democrático, las instituciones deportivas de la provincia renovaron sus autoridades, resultando electo Hugo Grassi (del Club Atlético Patronato) para presidir la entidad durante el nuevo período.

La jornada se destacó por una participación masiva que combinó la presencialidad con la modalidad virtual, permitiendo que dirigentes de todos los departamentos entrerrianos formaran parte del proceso. Esta convocatoria federal reflejó la necesidad de un esquema de trabajo integrado que responda a la realidad de cada región.

Concordia con voz propia

Para nuestra ciudad, la asamblea dejó un saldo sumamente positivo en términos de representación institucional. Nildo «Chiqui» Cuello, referente del Club Unión de Concordia, fue electo como primer vocal titular de la nueva Comisión Directiva.

Su presencia en la mesa chica de la Federación garantiza que las inquietudes y proyectos de los clubes concordienses tengan un canal directo hacia las políticas deportivas provinciales, fortaleciendo la articulación entre las instituciones locales y la entidad madre.

Los ejes de la nueva gestión

Tras ser electo, Hugo Grassi agradeció el acompañamiento y remarcó que el crecimiento institucional de la Federación es una señal clara del rol social que cumplen los clubes. El flamante presidente subrayó que la hoja de ruta para los próximos años incluirá:

La regularización institucional de las entidades deportivas.

La capacitación constante para dirigentes.

La defensa del deporte como un derecho fundamental, tal como lo establece la Constitución Provincial.

El fortalecimiento de los clubes como espacios de contención y formación comunitaria.

La nueva Comisión Directiva para el período 2026-2028 quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Hugo Eduardo Grassi (Atlético Patronato – Paraná)

Vicepresidente 1°: Julio César Schmidt (Atlético María Grande – María Grande)

Vicepresidenta 2°: Valeria Vulliez (Atlético Campito – Colón)

Secretaria General: Lorena Ma. del Lourdes Gareis (Social y D. Gral. Urquiza – Villa Fontana)

Tesorero: Adalberto Jesús Álvarez (Atlético Barrio Sud – Villaguay)

Pro Tesorero: Enrique Gustavo Gómez (Sociedad Sportiva Gualeguay – Gualeguay)

Secretario de Actas: Nicolás Joel Milessi (Acludepa Don Bosco – Paraná)

Prosecretario: Jorge Roberto Ibáñez (Parque Sur – Concepción del Uruguay)

Secretaria de Prensa: Amalia Raquel Bonella (San Benito – San Benito)

Vocales Titulares:

Nildo Guillermo Cuello (Unión – Concordia)

Jonatan Nahuel Rasquetti (Deportivo 1° de Mayo – Chajarí)

Carlos Santiago Alarcón (Diamantino – Diamante)

Félix Enrique Velázquez (Centro Sportivo Peñarol – Rosario del Tala)

Rubén Cruz Díaz (Barrio Congo – La Paz)

Gerardo Sánchez (Atlético Sporting – Gualeguaychú)

Vocales Suplentes:

Francisco Nicolás Larrondo (Deportivo 5° Cuartel – Victoria)

Raúl Edgardo Bruno (Deportivo Cosmo – Federación)

Fernanda Facello Gerez (Aclucepa Libanés – Paraná)

María Eugenia Novau (Deportivo Los Teros – Feliciano)

Comisión Revisora de Cuentas:

Titular: Juan Patat (Atlético Patronato – Paraná)

Suplente: Jorge Stieben (Atlético Calle Ancha – San José)

Luego de la Asamblea, quedaron conformados los Departamentos:

Legal y Paritario y

Legal y Paritario:

Leticia Zapata

Javier Marco

Departamento Dirigencial y Asesoramiento:

Rubén Zapata

César Gonano

Abel Dutruel

Jorge Urquiza

Sergio Martínez

Redaccion de 7Paginas