La Feria de Emprendedores de la Economía Social regresa a Plaza 25 de Mayo

La feria se llevará a cabo los días jueves 12 y viernes 13, y jueves 19 y viernes 20 de febrero, en el horario de 08:00 a 21:00 horas, ofreciendo a la comunidad una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales.

Entre las propuestas que podrán encontrarse se destacan panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas. Además, habrá artesanías, plantas, productos sublimados y otras producciones que forman parte del entramado de la economía social de la ciudad.

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, subrayó la relevancia de estos espacios al señalar que “estas ferias son fundamentales porque permiten visibilizar el trabajo de nuestros emprendedores, generar oportunidades de comercialización y fortalecer la economía social, que cumple un rol clave en el desarrollo local”.

En la misma línea, remarcó que desde el municipio se continúa acompañando a los trabajadores y trabajadoras del sector, promoviendo el asociativismo, el consumo de productos locales y el crecimiento de cada emprendimiento.