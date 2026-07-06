La feria de emprendedores de la economía social vuelve a la plaza 25 de mayo de Concordia

Durante este mes, la feria se desarrollará en la Plaza 25 de Mayo, en el horario de 9:00 a 19:00 horas, los días martes 7 y miércoles 8, jueves 16 y viernes 17, y miércoles 22 y jueves 23 de julio.

Quienes visiten la feria podrán encontrar una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores de la ciudad, entre ellos panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, además de artesanías, plantas, productos sublimados y muchas otras propuestas.

La iniciativa, organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, a través de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, tiene como objetivo generar espacios de comercialización directa para los emprendedores locales, impulsando el desarrollo de la economía social y ofreciendo a la comunidad productos de calidad a precios accesibles.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a acercarse, conocer el trabajo de los emprendedores concordienses y acompañar una propuesta que promueve el consumo local, el trabajo cooperativo y el fortalecimiento del entramado productivo de la ciudad.