La feria Paseo del Río celebró una edición especial por el día de la mujer

Vecinos y turistas recorrieron los distintos stands, donde pudieron conocer y adquirir productos elaborados por emprendedores de la ciudad, consolidando a este espacio como un punto de encuentro que promueve el trabajo local y la economía social.

En el marco de esta edición especial, se realizó además la entrega de un presente a las mujeres emprendedoras que forman parte de la feria, como reconocimiento a su compromiso y dedicación. La entrega estuvo a cargo de la coordinadora de la Feria Paseo del Río, Andrea Popelka.

Al respecto, Popelka destacó la gran respuesta del público y el trabajo de los emprendedores: “Estamos muy contentos por la convocatoria que tuvo esta edición especial. Mucha gente se acercó a recorrer la feria, a acompañar a nuestros emprendedores y a disfrutar de una tarde distinta en la Costanera. Para nosotros es muy importante seguir generando estos espacios donde se visibiliza el trabajo de quienes producen y emprenden en nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, agregó: “En esta oportunidad quisimos reconocer especialmente a las mujeres emprendedoras que forman parte de la feria. Son muchas las que día a día trabajan con esfuerzo y dedicación, y creemos que este tipo de gestos también ayudan a valorar su compromiso y su aporte”.

La jornada también contó con espectáculos artísticos que acompañaron la propuesta cultural de la feria. El público pudo disfrutar del show en vivo de Ani Viera, con la animación de Mario Cáceres, y las presentaciones del Ballet Luna Cautiva, dirigido por la profesora Melanie Areguati, y el Ballet Peña La Juntada, a cargo de los profesores Anabella Monzón y Alexis Areguati, quienes aportaron música, danza y tradición a la noche.

De esta manera, la Feria Paseo del Río volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para las familias concordienses, promoviendo la cultura, el emprendedurismo y el acompañamiento a los productores locales.