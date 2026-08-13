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Jueves 13 de agosto de 2026
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La feria paseo del río llega al parque San Carlos

La Municipalidad de Concordia llevará adelante este domingo 16 de agosto una nueva edición de la Feria Paseo del Río, una propuesta que reunirá a emprendedores, artesanos y productores locales en un espacio al aire libre pensado para disfrutar en familia.
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Redacción 7Paginas

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La feria propone un espacio de encuentro para recorrer las distintas propuestas de los emprendedores locales, conocer sus productos y acompañar el trabajo que realizan a diario para desarrollar sus proyectos.

Esta edición busca, además, ofrecer una alternativa para disfrutar de la jornada de invierno en uno de los espacios verdes de la ciudad, promoviendo el encuentro entre vecinos y el fortalecimiento de los emprendimientos locales.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia, en el marco de las acciones destinadas a promover la economía social y generar espacios de comercialización y visibilización para emprendedores y productores de la ciudad.

Desde el Municipio se invita a los vecinos a participar, recorrer la feria y acompañar el talento y el trabajo local, de 14:00 a 18:00 en el Parque San Carlos, en la zona de Belgrano y Arruabarrena.