La feria Paseo del Río tendrá su edición especial navidad en la costanera de Concordia

Esta propuesta, con entrada libre y gratuita, reunirá a emprendedores locales, espectáculos y múltiples actividades pensadas para disfrutar en familia, en un entorno natural y al aire libre, fortaleciendo el desarrollo de la economía local y generando espacios de encuentro para la comunidad.

La Feria Paseo del Río se ha consolidado como un espacio de referencia para la promoción del trabajo de emprendedores y artesanos de la ciudad, ofreciendo productos originales, propuestas gastronómicas y opciones recreativas para todas las edades, en un clima festivo acorde a las celebraciones de fin de año.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, junto al Ente de Gestión Costanera, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, reafirmando el compromiso de generar políticas públicas que impulsen el desarrollo productivo, el emprendedurismo y el disfrute de los espacios públicos.

Se invita a vecinos y turistas a sumarse y vivir una tarde-noche especial, celebrando la Navidad en comunidad y apoyando a los emprendedores locales.