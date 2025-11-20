La FHAyCS-UADER presentará su Muestra Anual de Música en el Gran Odeón

La responsable de la sede Concordia, Bernardita Zalisñak, invitó a toda la comunidad a disfrutar de una velada especial, destacando la calidad interpretativa de los futuros profesionales. “Será una noche maravillosa, donde la calidad musical de los estudiantes llenará el escenario del Gran Odeón”, expresó.

Por su parte, la profesora Esperanza Arigós, de la carrera de Piano, brindó detalles sobre la propuesta artística. “Estaremos compartiendo el cierre de diferentes procesos de lxs estudiantes y cátedras que abarcan canto, piano y guitarra, pero también música de cámara, repertorio y nuestro querido ensamble de guitarras”, señaló. Además, adelantó que en el hall del teatro habrá una instalación de historia del arte, que complementará el encuentro.

Arigós subrayó la importancia del evento para la comunidad académica: “Para nuestra facultad y para nuestros alumnxs y docentes, es un momento único poder subir al escenario de este gran teatro de nuestra ciudad. Esperamos que sea el primero de muchos conciertos más”.

Zalisñak también comentó que el público podrá disfrutar de un repertorio variado, que incluirá folclore, tango, rock, música clásica y diversas formaciones: solistas, dúos, tríos y ensambles. La entrada tendrá un valor simbólico de $5000, destinado a cubrir gastos del teatro; si quedaran excedentes, se utilizarán para la afinación de los pianos y la mejora acústica de una de las aulas de la sede.

Las entradas ya están disponibles tanto en la boletería del Gran Odeón como a través de la plataforma online Passline: