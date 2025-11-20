7PAGINAS

Jueves 20 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

La FHAyCS-UADER presentará su Muestra Anual de Música en el Gran Odeón

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Concordia, realizará su tradicional Muestra Anual de las Carreras de Música, un evento que promete una noche de excelencia artística y gran convocatoria. La presentación tendrá lugar en el histórico teatro Gran Odeón, donde estudiantes avanzados mostrarán el trabajo desarrollado durante el año.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La responsable de la sede Concordia, Bernardita Zalisñak, invitó a toda la comunidad a disfrutar de una velada especial, destacando la calidad interpretativa de los futuros profesionales. “Será una noche maravillosa, donde la calidad musical de los estudiantes llenará el escenario del Gran Odeón”, expresó.

Por su parte, la profesora Esperanza Arigós, de la carrera de Piano, brindó detalles sobre la propuesta artística. “Estaremos compartiendo el cierre de diferentes procesos de lxs estudiantes y cátedras que abarcan canto, piano y guitarra, pero también música de cámara, repertorio y nuestro querido ensamble de guitarras”, señaló. Además, adelantó que en el hall del teatro habrá una instalación de historia del arte, que complementará el encuentro.

Arigós subrayó la importancia del evento para la comunidad académica: “Para nuestra facultad y para nuestros alumnxs y docentes, es un momento único poder subir al escenario de este gran teatro de nuestra ciudad. Esperamos que sea el primero de muchos conciertos más”.

Zalisñak también comentó que el público podrá disfrutar de un repertorio variado, que incluirá folclore, tango, rock, música clásica y diversas formaciones: solistas, dúos, tríos y ensambles. La entrada tendrá un valor simbólico de $5000, destinado a cubrir gastos del teatro; si quedaran excedentes, se utilizarán para la afinación de los pianos y la mejora acústica de una de las aulas de la sede.

Las entradas ya están disponibles tanto en la boletería del Gran Odeón como a través de la plataforma online Passline:

  • https://www.passline.com/eventos/muestra-anual-carreras-de-musica-fhaycs-uader-sede-concordia
  • Boletería del teatro.