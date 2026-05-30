La fiebre mundialista llegó a Concordia: cientos de familias coparon una jornada de intercambio de figuritas

A solo días del pitazo inicial que dará comienzo a la máxima cita del fútbol internacional, la locura por la Copa del Mundo ya se hace sentir con fuerza en las calles de nuestra ciudad. Este sábado 30 de mayo, las instalaciones de Carrefour Concordia se convirtieron en el punto de encuentro obligado para cientos de vecinos que le dieron vida a una multitudinaria jornada de intercambio de figuritas del Mundial 2026.

Desde las primeras horas de la tarde, el clima mundialista fue total. Familias enteras, grupos de amigos, niños, jóvenes y adultos se acercaron con sus álbumes bajo el brazo y sus respectivas pilas de «repetidas» con un objetivo común y urgente: encontrar aquellas imágenes esquivas de los estadios, los escudos y, por supuesto, las estrellas de la Selección Argentina para poder gritar «¡álbum lleno!».

Mates, risas y el folclore de los pilones

La jornada trascendió el simple hecho comercial del coleccionismo y se transformó en un verdadero evento social y comunitario para los concordienses. Entre termos, mates, facturas y risas compartidas, las mesas improvisadas vieron pasar miles de figuritas que cambiaban de mano bajo el clásico ritual de revisar el pilón del otro.

«Porque el Mundial no se juega solo adentro de la cancha: se vive y se palpita desde mucho antes en cada casa, en la ansiedad al abrir cada sobre y en la complicidad de cada figurita pegada en familia», destacaron los organizadores.

Sorteos y premios para los coleccionistas

Para sumarle color y atractivo a la tarde, la empresa organizadora montó un sector especial donde se realizaron diversos sorteos y actividades recreativas. Los participantes pudieron llevarse premios exclusivos relacionados con el certamen ecuménico, lo que multiplicó la alegría de los más chicos que asistieron al lugar.

La convocatoria dejó en claro que la cuenta regresiva para el debut de la Scaloneta se vive con una ilusión a flor de piel en Concordia.

Con información de Pedro Martinez

Redaccion de 7Paginas