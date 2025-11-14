La Fiesta Nacional de la Playa se realizará del 14 al 18 de Enero

Con energías renovadas, comenzaron las reuniones con apoyo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay en la figura del Intendente, reafirmando como cada año su compromiso y participación activa para que la fiesta pueda brillar y destacarse tanto en nuestra provincia como en la región.

En esa búsqueda es que la Comisión Organizadora ha decidido renovar la confianza en el Predio Multieventos como el lugar ideal para la realización del evento, ya que ha demostrado ser un escenario accesible y seguro para quienes decidan visitarnos.

Se continúa trabajando para que la Fiesta Nacional de la Playa 2026 sea elegida por vecinos y turistas para compartir y disfrutar de espectáculos musicales imponentes, al igual que la gastronomía y las propuestas artesanales.