La Fiesta Nacional del Lago vivió una noche inolvidable en Federación

La velada tuvo de todo y alcanzó su punto más alto con los shows de Axel y Damas Gratis, que hicieron vibrar al anfiteatro colmado de vecinos, turistas y visitantes de distintas localidades de la región. La ciudad turística atraviesa días de plena actividad, con una ocupación hotelera cercana al 90 por ciento de sus más de 13 mil plazas disponibles, reflejando el fuerte impacto positivo del evento.

Durante la noche del sábado 10 de enero también se vivió uno de los momentos más emotivos de la fiesta con la elección de la nueva Reina Nacional del Lago. El título quedó en manos de Ana Belén Toller, representante de la ciudad de Federación, quien fue ovacionada por el público presente.

La grilla artística ofreció una noche extraordinaria, con destacadas presentaciones de Axel, Vikingo Correa y numerosos artistas locales y regionales, que aportaron diversidad musical y talento sobre el escenario. Sin embargo, uno de los instantes que quedará grabado en la memoria colectiva fue la salida a escena de Pablo Lezcano junto a Damas Gratis, desatando una verdadera fiesta popular que hizo bailar y cantar a miles de personas.

La Fiesta Nacional del Lago continúa este domingo y se espera una jornada explosiva con la presentación de K Personales) lo que anticipa otro cierre a puro ritmo y multitudinaria convocatoria en el anfiteatro Juancho Garcilazo.

Federación vive así una edición histórica de su fiesta emblema, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de la provincia durante el verano.

Fuente: 7Paginas