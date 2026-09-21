La fiscal descartó que el caso de la pareja de un abogado de Federación haya sido un accidente doméstico

La investigación por las lesiones sufridas por Luna Silvestri, pareja del abogado de Federación Andrés Pessolani, tomó un nuevo rumbo luego de que la fiscal que interviene en la causa descartara, al menos inicialmente, que se tratara de un simple accidente doméstico.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo en un domicilio del barrio San Cayetano de Federación. La joven sufrió cortes en distintas partes del cuerpo luego de atravesar un ventanal y debió ser trasladada a Concordia para recibir atención médica.

En las primeras horas comenzó a circular la versión de que Silvestri habría atravesado el ventanal como consecuencia de un accidente doméstico. Sin embargo, la intervención de la Fiscalía y las primeras medidas realizadas en el lugar llevaron a que esa hipótesis no sea considerada suficiente para cerrar la investigación.

La fiscal de turno, Luciana Hermann, confirmó en declaraciones a La Última Campana que el hecho se encuentra bajo investigación y fue clara al referirse a la hipótesis del accidente: “No se trataría de un accidente doméstico”.

La Fiscalía investiga de oficio

La causa se inició de oficio luego de que desde el centro asistencial se informara el ingreso de la joven con lesiones que inicialmente fueron consideradas de gravedad.

Hermann explicó que, ante este tipo de situaciones, la Fiscalía interviene independientemente de que exista o no una denuncia de la persona lesionada.

“No es necesaria la denuncia de ella, sino que las actuaciones se inician de oficio para investigar la forma y las circunstancias en las que ella resulta con estas lesiones”, explicó.

La fiscal confirmó además que todavía no había podido entrevistar personalmente a Silvestri, por lo que su relato será una de las piezas importantes para establecer qué ocurrió.

Qué investiga la fiscal

La principal cuestión que busca determinar la investigación es cómo se produjo la rotura del ventanal y cuál fue la secuencia que terminó con la joven herida.

Para ello, Hermann dispuso la intervención de personal policial, Criminalística e Inteligencia Criminal, además de constituirse personalmente en el domicilio.

En el lugar se constató la existencia de un ventanal roto y se realizaron distintas medidas para preservar elementos que puedan servir como evidencia.

De acuerdo con lo informado por la fiscal, el informe médico estableció inicialmente una correspondencia entre las heridas y el contacto con los vidrios del ventanal. Sin embargo, ese dato por sí solo no permite determinar qué circunstancias llevaron a la joven a atravesarlo.

Analizan cámaras y celulares

Otro de los puntos que forman parte de la investigación es la posible existencia de cámaras de seguridad, registros de teléfonos celulares y otros elementos informáticos que puedan aportar información.

La fiscal explicó que este tipo de evidencia puede ser preservada y posteriormente analizada por personal especializado cuando resulte necesario para esclarecer un hecho.

También se contempla la posibilidad de obtener información de vecinos que hayan visto o escuchado alguna situación relacionada con el episodio.

“La persona que ve, escucha y que sabe algo debe aportarlo en la Fiscalía”, sostuvo Hermann.

La hipótesis de violencia de género, bajo investigación

La decisión de la Fiscalía de no considerar el episodio inicialmente como un accidente doméstico generó distintas versiones y abrió interrogantes respecto de las circunstancias en las que la joven resultó lesionada.

En ese contexto, también comenzó a mencionarse la posibilidad de que pudiera tratarse de un episodio de violencia de género. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no confirmó oficialmente esa hipótesis, por lo que cualquier conclusión al respecto sería prematura.

La investigación apunta precisamente a reunir elementos objetivos que permitan establecer qué ocurrió dentro del domicilio.

La joven evoluciona favorablemente

Luego de las primeras horas de preocupación por la gravedad de las lesiones, la Fiscalía recibió información sobre una evolución favorable de la joven y finalmente las heridas fueron consideradas de carácter leve.

Silvestri fue trasladada a Concordia, principalmente al Hospital Masvernat, donde permanecía internada al momento de las declaraciones de la fiscal.

La causa continúa en etapa investigativa y todavía resta incorporar la declaración de la joven, junto con el resultado de las pericias y el análisis de las evidencias obtenidas en el domicilio.

Por ahora, el dato confirmado por la Justicia es que el episodio no está siendo tratado como un simple accidente doméstico y se intenta establecer con precisión qué sucedió antes, durante y después de que Luna Silvestri atravesara el ventanal.

Fuente: La Ultima Campana