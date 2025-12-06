La fiscalía de Federación dispuso que dos sujetos pasen el fin de semana entre rejas por robar limones

Según se informó a 7Paginas, el hecho se inició a raíz de un llamado telefónico que alertó al personal de la Comisaría Tercera sobre la presencia de dos personas sustrayendo cítricos del lugar. De inmediato, se realizaron recorridas preventivas por la zona, logrando interceptar a los sospechosos en la intersección de las calles Mandisoví y M. L. Centurión.

Al momento de la identificación, los individuos se trasladaban en una motocicleta tipo 110 y llevaban consigo dos bolsas de arpillera completamente cargadas con limones. Tras comunicarse con la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión de ambos por el presunto delito de hurto en flagrancia, además del secuestro del rodado utilizado.

En tanto, las bolsas con los cítricos fueron restituidas a su legítimo propietario. Los detenidos continuarán a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes.