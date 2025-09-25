La Fiscalía pidió 15 años de prisión para el asesino de Gisela Ríos

En la instancia, el fiscal Martín Núñez, acompañado por la fiscal Natalia Conti, solicitó una condena de 15 años de prisión. Por su parte, el defensor oficial Alejandro Giorgio requirió que la pena sea de 10 años.

El juez técnico Maximiliano Larocca Rees, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, será quien defina la sentencia definitiva, la cual se dará a conocer el próximo 6 de octubre.

El caso

El crimen de Gisela Ríos conmocionó a Concordia en febrero de 2017. La joven fue atacada el 26 de ese mes, cuando esperaba el colectivo en la esquina de Presidente Illia y Sarmiento, en el barrio El Triángulo.

Dos sujetos a bordo de una moto intentaron asaltarla y le dispararon en la cabeza. La víctima permaneció varios días internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Masvernat, donde finalmente falleció.

Por este hecho, Exequiel Bonazzola ya había sido condenado en un juicio abreviado a 11 años de prisión tras reconocer su participación en el ataque.

Con la resolución pendiente, el juicio contra Escobar entra en su etapa final y la familia de Gisela espera que se dicte una condena ejemplar que ponga fin a años de espera por justicia.

Con información y foto de Concordia policiales

Redaccion de 7Paginas