La floja temporada turística afectó al comercio en Gualeguaychú

Según Laderach, la situación del comercio atraviesa un verano atípico, con una caída del 20% en relación a la temporada anterior. «El retraso cambiario marcó la ausencia del turismo masivo y eso repercute de manera directa», explicó.

Uno de los factores que más afecta a los comerciantes es el costo del alquiler. «Cuando la venta está floja, la proporción de lo que se paga de alquiler y luz se vuelve cada vez más pesada y se complica. Uno no puede tener un comercio sin aire acondicionado porque no se puede brindar un servicio de calidad. Se vuelve determinante al momento de definir», remarcó el directivo.

A pesar del panorama complicado, Laderach instó a los comerciantes a analizar distintas formas de reducir costos, evaluar opciones de financiación e implementar estrategias competitivas. «Tenemos la esperanza de que esto no dure mucho más. Febrero está un poco más activado. No digo que estamos en números normales en relación al anterior, pero ya no es un parate a cero, se empezó a movilizar el comercio en relación a estas fechas de inicio de clases».

Finalmente, destacó la importancia de mantener las estructuras de las pymes en funcionamiento y generar estrategias de adaptación. «Esto es cíclico y hay que mantener la estructura de la Pyme. No son épocas para pensar en ganar, sino en mantener la empresa en marcha», concluyó.

Con datos de Radio Maxima

Redacción de 7Paginas