La fuerza de la solidaridad: tras una nota de 7Paginas, llegaron las ollas y donaciones para el comedor de “Kichi” Segovia

La solidaridad y el compromiso social volvieron a dar una muestra de su poder transformador en nuestra ciudad. Días atrás, 7Paginas se hizo eco de la loable y silenciosa tarea que lleva adelante un grupo de vecinos comandado por la militante social Gisela “Kichi” Segovia, quienes cocinan a pulmón para asistir a las familias que más lo necesitan en un sector postergado de las inmediaciones del Hospital Felipe Heras.

En aquella oportunidad, el artículo periodístico no solo buscó visibilizar las duras realidades del hambre en la zona, sino que funcionó como un canal de ayuda, difundiendo el pedido desesperado del grupo para conseguir ollas de gran tamaño y utensilios de cocina esenciales que les permitieran continuar con los platos diarios. La respuesta de la comunidad y de distintos sectores locales no se hizo esperar.

A raíz de la inmediata cadena de favores generada, las donaciones llegaron al barrio y el equipo solidario envió una emotiva carta de agradecimiento a la redacción de este diario para compartir el logro con toda la comunidad.

El agradecimiento en primera persona

«Mediante la presente nota, yo Gisela ‘Kichi’ Segovia, quiero agradecer a su medio de prensa 7Paginas por la visibilización de nuestro trabajo y nuestras necesidades. Mostraron nuestras carencias y nuestras ganas de ayudar a la gente que no tiene para comer, en nombre de mi padre Miguel Segovia, el de la 222; esa visibilización tuvo su efecto», expresa el texto recibido.

En la misiva, la referente social detalló con precisión las importantes herramientas que recibieron y que les permitirán duplicar los esfuerzos tanto para el almuerzo como para la copa de leche de los gurises del barrio:

Para la merienda: Destacaron el aporte de Roberto Niez y Noelia Franco, quienes hicieron entrega de una olla de 50 litros, una espumadera, un cucharón de aluminio y una pala de madera para revolver.

Para la comida: Informaron la donación por parte de Enrique Cresto y “Pepe” Catalini de otra olla de 80 litros de capacidad, elemento indispensable para procesar los guisos y raciones calientes.

Logística y apoyo continuo: Asimismo, hicieron extensivo el agradecimiento a Roque Alegre, quien les prestó desinteresadamente una olla en los momentos más críticos, a Mari Castillo, a la pareja de Segovia y a cada uno de los colaboradores anónimos que cortan verduras, amasan y sirven las porciones cada jornada.

El periodismo como puente social

Desde 7Paginas agradecemos profundamente el gesto y la carta de este grupo de vecinos. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar siendo un puente entre las necesidades de los sectores más vulnerables de Concordia y aquellos corazones solidarios dispuestos a tender una mano. Saber que estas «manos solidarias» hoy cuentan con el equipamiento necesario para que a ningún vecino le falte un plato de comida nos impulsa a seguir visibilizando las historias de nuestra comunidad.