La gestión de Azcué redujo el gasto corriente municipal en un 12 por ciento

La información fue dada a conocer durante una nueva reunión de gabinete encabezada por el jefe comunal, donde se realizó un análisis de la evolución de los ingresos municipales correspondientes al primer cuatrimestre del año y se evaluó el impacto de las medidas implementadas en materia financiera.

En ese contexto, el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, explicó que el municipio logró sostener el equilibrio financiero pese al difícil escenario económico nacional y a la caída de algunos indicadores de recaudación.

“El descenso en los ingresos por coparticipación nacional en el orden del 20 por ciento fue compensado en parte por la coparticipación provincial y por el fortalecimiento de los recursos propios, lo que nos permitió seguir sosteniendo el funcionamiento del municipio sin detener obras ni servicios”, afirmó el funcionario.

Durante el encuentro también se destacó que el gasto corriente pasó de 37 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2025 a 32 mil millones en igual período de 2026.

Según detallaron desde el área económica, esta reducción permitió generar un ahorro cercano a los 4.500 millones de pesos, recursos que actualmente están siendo destinados a inversiones y mejoras en servicios considerados prioritarios para los vecinos.

Ferreyra remarcó además que el objetivo de la administración municipal es mantener el equilibrio de las cuentas públicas sin resignar obras de infraestructura ni políticas de desarrollo.

“El ordenamiento y eficiencia en la administración de las cuentas públicas y la reducción de gastos improductivos nos permite hoy mejorar la capacidad de inversión del municipio, manteniendo firme el Plan de Infraestructura y de Desarrollo hacia el Bicentenario con una inversión histórica con fondos propios”, sostuvo.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron a 7Paginas, que las medidas de ajuste y reorganización interna apuntan a consolidar una gestión financiera sustentable, en un contexto marcado por la caída de ingresos nacionales y el incremento de costos operativos.