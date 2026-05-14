La guitarra litoral se cita en Concordia: Juan Martín Caraballo presenta su nuevo libro y un concierto imperdible

Este sábado 16 de mayo, la ciudad de Concordia se convertirá en el epicentro de la música regional con la visita de Juan Martín Caraballo. El reconocido guitarrista, compositor y arreglador oriundo de Gualeguay desembarca en nuestra localidad para presentar su más reciente trabajo pedagógico y artístico: el libro “Mis primeras piezas litoraleñas”.

La jornada, que promete ser un hito para estudiantes de música y amantes del género, es organizada por el Ensamble de Guitarras de la UADER Concordia, bajo el ala de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS).

Una tarde de aprendizaje y cuerdas

Las actividades comenzarán a las 14:00 horas en el salón de Quintana 37. Allí, Caraballo dictará un taller abierto basado en su libro, una obra pensada para introducir a los músicos en el lenguaje y la técnica de los ritmos propios de nuestra tierra. La propuesta está destinada al público en general y, buscando fomentar la formación cultural, la entrada será libre y gratuita.

El broche de oro: Concierto en vivo

Para cerrar la jornada con la calidez del chamamé y la música de nuestra costa, a las 20:00 horas se llevará a cabo un concierto central. En esta oportunidad, Juan Martín Caraballo no estará solo: se presentará junto a la talentosa Nadia Ojeda, garantizando un diálogo de cuerdas y sensibilidad litoraleña de alto nivel.

Si bien la entrada para el espectáculo nocturno también es libre y gratuita, se dispondrá de un bono contribución voluntario para aquellos que deseen colaborar con la organización y el sostenimiento de estos espacios culturales.

Detalles del Evento:

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026.

Lugar: Quintana 37, Concordia.

14:00 hs: Taller y presentación del libro (Gratis).

20:00 hs: Concierto de Juan Martín Caraballo y Nadia Ojeda (Entrada libre / Bono voluntario).

Organiza: Ensamble de Guitarras Uader Concordia – FHAyCS.

Redaccion de 7Paginas