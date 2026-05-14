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Jueves 14 de mayo de 2026
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La guitarra litoral se cita en Concordia: Juan Martín Caraballo presenta su nuevo libro y un concierto imperdible

El destacado músico entrerriano llega a nuestra ciudad para compartir “Mis primeras piezas litoraleñas”. La jornada, organizada por el Ensamble de Guitarras de la UADER, incluirá un taller gratuito y un cierre musical de lujo.
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Redacción 7Paginas

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Este sábado 16 de mayo, la ciudad de Concordia se convertirá en el epicentro de la música regional con la visita de Juan Martín Caraballo. El reconocido guitarrista, compositor y arreglador oriundo de Gualeguay desembarca en nuestra localidad para presentar su más reciente trabajo pedagógico y artístico: el libro “Mis primeras piezas litoraleñas”.

La jornada, que promete ser un hito para estudiantes de música y amantes del género, es organizada por el Ensamble de Guitarras de la UADER Concordia, bajo el ala de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS).

Una tarde de aprendizaje y cuerdas

Las actividades comenzarán a las 14:00 horas en el salón de Quintana 37. Allí, Caraballo dictará un taller abierto basado en su libro, una obra pensada para introducir a los músicos en el lenguaje y la técnica de los ritmos propios de nuestra tierra. La propuesta está destinada al público en general y, buscando fomentar la formación cultural, la entrada será libre y gratuita.

El broche de oro: Concierto en vivo

Para cerrar la jornada con la calidez del chamamé y la música de nuestra costa, a las 20:00 horas se llevará a cabo un concierto central. En esta oportunidad, Juan Martín Caraballo no estará solo: se presentará junto a la talentosa Nadia Ojeda, garantizando un diálogo de cuerdas y sensibilidad litoraleña de alto nivel.

Si bien la entrada para el espectáculo nocturno también es libre y gratuita, se dispondrá de un bono contribución voluntario para aquellos que deseen colaborar con la organización y el sostenimiento de estos espacios culturales.

Detalles del Evento:

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026.

Lugar: Quintana 37, Concordia.

14:00 hs: Taller y presentación del libro (Gratis).

20:00 hs: Concierto de Juan Martín Caraballo y Nadia Ojeda (Entrada libre / Bono voluntario).

Organiza: Ensamble de Guitarras Uader Concordia – FHAyCS.

Redaccion de 7Paginas