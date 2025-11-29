La iglesia evangélica de Concordia se desmarcó del pastor detenido

A través de una nota enviada a 7Paginas, la entidad expresó su “preocupación” por lo ocurrido y afirmó desconocer tanto al responsable del lugar como a la supuesta iglesia.

“El templo mencionado y su responsable no tienen relación ni pertenecen a nuestra asociación pastoral”, señala el comunicado.

La asociación remarcó además que confía en el accionar de la justicia y en que pronto se esclarecerán los hechos.

Según pudo confirmar 7Paginas, ni el pastor detenido ni la iglesia involucrada estaban inscriptos en el registro municipal de cultos religiosos, un requisito formal para el funcionamiento institucional de los templos.

El operativo que destapó la trama

El allanamiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Segunda en un templo ubicado sobre calle Dr. Del Cerro, entre Diamante y Feliciano. Lo que aparentaba ser un lugar de culto terminó revelándose como refugio de un delincuente.

La investigación se originó tras el hurto de una prenda de vestir en una vivienda de la zona. A partir del relevamiento de cámaras de seguridad, los uniformados lograron identificar al autor del hecho. Para sorpresa de los investigadores, el sujeto estaba residiendo dentro de la iglesia, alojado por el propio pastor.

Con esta información, la Unidad Fiscal solicitó la orden de allanamiento, que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastián.

Durante el procedimiento, la policía encontró elementos vinculados a la causa y además halló una pistola calibre .320, cuya tenencia era ilegal. Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Natalia Contti, el pastor —un hombre de 50 años— quedó inmediatamente detenido por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.