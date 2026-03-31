«La inclusión no es una opción, es el camino»: El fuerte mensaje de los padres de Federación por el Día del Autismo

Cada 2 de abril, el mundo se tiñe de azul para reflexionar sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA). En la ciudad de Federación, la comunidad de padres y familiares ha tomado la posta con un mensaje claro y movilizador: la construcción de una sociedad que no solo acepte, sino que valore la diversidad.

Bajo la consigna de que la inclusión es una responsabilidad compartida, los padres federaenses, en una nota enviada a la redacción de 7Paginas, expresaron la necesidad de «promover la comprensión, derribar prejuicios y generar oportunidades reales de integración» para niños, jóvenes y adultos con autismo.

Un compromiso de todos los días

Desde el grupo de familiares resaltaron que acompañar y escuchar son pilares fundamentales para lograr una integración efectiva. «Acompañar, escuchar y valorar la diversidad no es una opción, es el camino», señalaron a través de un comunicado que busca interpelar a cada vecino de la ciudad.

El objetivo de las actividades de esta semana no es solo informar, sino transformar la mirada social hacia el autismo, fomentando el respeto y la conciencia no solo en fechas especiales, sino «todos los días».

El rol del Estado y la comunidad

En este proceso de visibilización, las familias destacaron el rol de las instituciones públicas. En ese sentido, hicieron público su agradecimiento a la Municipalidad de Federación por involucrarse activamente en las tareas de concientización y por brindar espacios que permiten que la temática ocupe un lugar central en la agenda pública.

La Semana del Autismo en Federación continúa con el firme propósito de derribar barreras invisibles, recordando que una sociedad inclusiva es aquella que se adapta para que todos sus integrantes puedan desarrollarse con plenitud y respeto.