La incorporación de un ex funcionario denunciado por violencia de genero sumo el malestar de los ediles de Puerto Yerua

El regreso del ex funcionario se concretó de la mano del actual intendente, Daniel Benítez, y motivó un inmediato pronunciamiento de los ediles de la oposición, quienes ampliaron sus cuestionamientos, evitando referirse a la persona en sí, sino mas bien por el contexto económico que atraviesa la comuna.

Nota de repudio

Los concejales opositores enviaron a la redacción de 7Paginas una nota en la que manifiestan su “total repudio al ingreso y nombramiento del nuevo Secretario/Encargado de Obras Públicas”.

En el documento sostienen que resulta “inadmisible” que, mientras desde el Ejecutivo municipal se atribuye a Nación y Provincia la crítica situación salarial, se continúe incorporando cargos políticos. Señalan que actualmente hay empleados municipales que perciben salarios de apenas 387.000 pesos.

Interrogantes sobre el presupuesto

En el mismo comunicado, los ediles ponen el foco en los números del presupuesto vigente. Según detallan, el 69% del presupuesto municipal —equivalente a 1.323 millones de pesos— está destinado al área de Personal. No obstante, el municipio habría informado que cuenta con 81 empleados.

“Aun tomando un promedio salarial superior, la masa salarial anual no alcanzaría esa cifra presupuestada, quedando una diferencia millonaria que hasta hoy no ha sido explicada con claridad”, expresaron.

A partir de ello, plantean una serie de interrogantes:

¿Dónde está ese dinero?

¿Cuántos funcionarios hay realmente?

¿Cuál es el salario de cada uno?

¿Por qué no se publica de manera transparente la estructura completa de la planta política?

Reclamos de los trabajadores

Los concejales también reflejaron el malestar de empleados municipales que, aseguran, llevan años sin ser recategorizados y continúan percibiendo el salario mínimo, pese a desempeñar funciones y asumir responsabilidades que ameritarían una mejora.

“Para reconocer la trayectoria y el esfuerzo no hay recursos. Pero para sumar cargos políticos, sí”, sostienen en el escrito.

El documento concluye señalando que “la austeridad debe comenzar por la dirigencia” y que la prioridad deben ser los empleados municipales, al tiempo que remarcan la necesidad de mayor transparencia en la administración de los recursos públicos.

La nota lleva la firma de los concejales Claudia Kinderknegt, Sergio Álvarez y Fabián Álvarez, quienes adelantaron que continuarán exigiendo información detallada sobre la estructura y el destino de los fondos municipales.

El tema promete seguir generando debate en el ámbito político de Puerto Yeruá, en un escenario marcado por reclamos salariales y demandas de mayor claridad en la gestión.