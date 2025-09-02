“La infección avanza rápido”: el parte médico del joven que protagonizó un accidente en el acceso a Federación

Según el último parte, Pérez permanece en la sala de cuidados críticos y su situación es delicada.

“Es un paciente en estado crítico que corre riesgo”, indicaron los profesionales de la salud.

Una nueva operación este martes

Los médicos confirmaron que este martes será sometido a una nueva cirugía en su pierna, la cual sufrió una amputación parcial tras el choque. El objetivo de la intervención es reacomodar los tutores de la cadera y evaluar “el costo–beneficio de continuar con la amputación, dado que se trata de un procedimiento severo”.

La familia del joven expresó su preocupación por la evolución de la infección que afecta la zona afectada.

“Sigue peleando contra la infección que avanza rápido”, señalaron allegados a Pérez.

Una lucha por la vida

Mientras tanto, Cristhian sigue recibiendo atención médica intensiva y apoyo de su entorno, que acompaña con esperanza cada parte médico.

Ahora