La inspección ocular en 9 de julio Corrientes reforzó la hipótesis de que a Loan Peña lo llevaron

La recorrida se hizo a pocos días del inicio del juicio oral -16 de junio- y reforzó la hipótesis de que el nene no se perdió, sino que fue sustraído.

El recorrido en el naranjal

La comitiva judicial inspeccionó la casa de la abuela de Loan, donde se realizó el almuerzo familiar, y luego se trasladó al naranjal donde el chico fue visto por última vez. Los fiscales remarcaron la importancia de una tapera cercana, donde perros rastreadores detectaron olor de Loan antes de perder el rastro abruptamente.

El botín de Loan

También recorrieron el lugar donde apareció uno de los botines del nene al día siguiente de la desaparición para observar el lugar donde se halló el calzado y la forma en que fue retirado de un lodazal. Esa inspección reforzó la sospecha de que Loan fue trasladado por otra persona y no se perdió por sus propios medios

Ctes Hoy