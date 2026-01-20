La intervención del Sindicato de la Fruta expuso el estado de abandono de la sede e invitó a los trabajadores a sumarse al cambio

A través de material fílmico difundido en las últimas horas, se pueden observar las tareas de limpieza, ordenamiento y recuperación edilicia que el interventor lleva adelante junto a un grupo de trabajadores, evidenciando las condiciones en las que funcionaba el sindicato antes de la intervención.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Amaro fue contundente al describir la situación encontrada:

“Durante años vimos abandono, desorden y falta de cuidado. Hoy decidimos cambiar la historia. Una nueva gestión empieza a caminar con hechos, no con promesas. Con trabajo real, compromiso y transparencia. Con la convicción de que lo que es de todos, se cuida entre todos. Este es solo el comienzo. Por eso invito a sumarse a construir el sindicato que merecemos”, expresó el interventor.

Desde la intervención remarcaron que el objetivo es reconstruir el sindicato desde sus bases, recuperar la confianza de los afiliados y promover una participación activa de los trabajadores en esta nueva etapa institucional.

Elecciones sin validez

En otro orden de cosas, Iván Amaro se refirió a las elecciones que estaban previstas para este martes 20 de enero y que fueron dejadas sin efecto por la intervención. Consultado por 7Paginas acerca de la convocatoria que igualmente realiza el ex secretario general Alcides Camejo en el Club Ancel, el interventor fue categórico.

“Tengo conocimiento de que este hombre convocó a una especie de elecciones que son truchas, porque supuestamente presentará una urna ya armada que va a funcionar en ese lugar. Pero debo aclarar, para llevar tranquilidad a los trabajadores que esperaron por años la destitución de Camejo, que el Ministerio de Trabajo ya se declaró incompetente de ese supuesto acto eleccionario. Es decir, no serán reconocidas las autoridades, como así tampoco las impugnaciones que nosotros hicimos”, afirmó.

De esta manera, desde la intervención reiteraron que cualquier intento de elección paralela carece de validez legal y llamaron a los afiliados a informarse por los canales oficiales, en el marco de un proceso que busca normalizar la vida institucional del Sindicato de Obreros de la Fruta.