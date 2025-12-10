La investigación a “Chiqui” Tapia salpica a Concordia y al PJ

El organismo recaudador pidió avanzar en la investigación de monotributistas con cuentas millonarias que podrían actuar como presuntos testaferros, y en especial solicitó profundizar los controles sobre familiares directos de Vallejos, supuestamente algunos con dirección en la capital nacional del Citrus, ante la sospecha de que bienes y fondos habrían sido colocados a su nombre.

Como dato de la punta del ovillo se puede mencionar que Vallejo tiene autorización para manejar un Mercedes Benz GLC 300 (de 2021), inscripto a nombre de su madre, Graciela Vallejo (65). No es casualidad. Ella figura como titular de algunas de las sociedades que el empresario utilizó durante los últimos años. La principal es Centro de Inversiones Concordia y la otra versión no menor es que las actividades como financista de Vallejos las inicio en Concordia con la compra de una financiera que habría sido propiedad de los hermanos Yelin.

Además, los fiscales buscan determinar si Vallejos fue asesor del entonces diputado Sergio Massa en la Cámara de Diputados, lo que abriría la puerta a una eventual imputación por enriquecimiento ilícito. Una figura penal similar podría alcanzar a Tapia, quien actualmente reviste carácter de funcionario público al presidir la Ceamse, el organismo encargado del tratamiento de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La defensa pública y las amenazas a periodistas

En el escenario mediático, el único defensor visible de Tapia y de su influyente tesorero Pablo Toviggino es el abogado Gregorio Dalbón, también conocido por representar judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner. Dalbón protagonizó una fuerte polémica al amenazar públicamente a periodistas desde su cuenta en la red social X, particularmente al comunicador Esteban Trebucq, de LN+, a quien le sugirió que “se compre zapatillas para recorrer tribunales”.

Mientras tanto, el periodismo que sigue de cerca el expediente puso el foco en una lujosa mansión ubicada en Pilar, con autos antiguos, haras y helipuerto, que estaría vinculada a Tapia y Toviggino. Incluso, la Coalición Cívica, con la firma de Elisa Carrió entre otros dirigentes, presentó un pedido formal ante la Justicia para que se investigue esa propiedad, a sus presuntos dueños y a eventuales testaferros.

Sur Finanzas y las donaciones bajo sospecha

Sur Finanzas pasó en pocos años de ser una pequeña financiera a manejar miles de millones de pesos en operaciones vinculadas a clubes de la AFA. Según trascendió, la empresa realizaba donaciones a instituciones de primera división con la condición de que se colocaran placas visibles en homenaje a la financiera. Sin embargo, algunos clubes importantes, como Independiente, se negaron a exhibir esas placas al no haber recibido la totalidad del dinero prometido, lo que alimentó sospechas de presuntas maniobras fraudulentas.

La DGI, además, detectó cuentas a nombre de terceros con fondos que no corresponderían a sus titulares reales, lo que refuerza la hipótesis de triangulación de dinero y ocultamiento de activos.

Un entramado judicial cada vez más complejo

La investigación sobre Tapia ya involucra a cuatro magistrados: los jueces federales Luis Armella, Federico Villena y Daniel Rafecas, además del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart. Rafecas solicitó que la Cámara Federal determine si la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito continuará bajo su órbita o pasará al fuero Penal Económico.

En paralelo, se investiga si Vallejos fue efectivamente asesor de Massa. En el caso de Tapia, no existen dudas de su condición de funcionario público, ya que recientemente regresó a la presidencia de la Ceamse con el aval político del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ese dato resulta clave para una eventual imputación por enriquecimiento ilícito.

Clima de tensión dentro del fútbol

Dirigentes del fútbol aseguran que la situación institucional de la AFA atraviesa uno de sus momentos más delicados. Según distintas fuentes, tres figuras de la conducción se habrían enriquecido notablemente en los últimos años: Tapia, Toviggino —quien se desplaza en avión privado— y Luciano Nakis, prosecretario de la AFA y aspirante a presidir Independiente.

Las mismas voces advierten que es poco probable que Tapia llegue al próximo Mundial al frente de la AFA. “No llega”, pronosticó un dirigente con peso político en el ambiente. De concretarse su desplazamiento, aseguran, sería por una resolución judicial y no por una interna dirigencial.

A esto se suma un fuerte malestar por el manejo del arbitraje y las decisiones disciplinarias. Dirigentes recordaron un reciente episodio en el que un árbitro, cuestionado por no sancionar un penal, se dirigió al vestuario y agredió verbalmente a los jugadores tras el final de un partido, un hecho considerado inédito por su gravedad.

Un final abierto con impacto político

La causa ya desbordó el ámbito estrictamente deportivo y avanza con impacto político, económico y judicial. Concordia aparece ahora mencionada en el corazón de la investigación, a partir del rol del financista Ariel Vallejos, mientras el Partido Justicialista observa con preocupación las derivaciones que podrían alcanzar a figuras de peso nacional.

En los pasillos del poder futbolístico, cada vez son más los que hablan del comienzo del final del ciclo de “Chiqui” Tapia. “No se puede llegar a un Mundial como campeones del mundo y, al mismo tiempo, con el presidente de la AFA acorralado por causas judiciales”, sostuvo un alto dirigente del fútbol argentino. Por estas horas, Tapia enfrenta algo más que una investigación: enfrenta el riesgo de quedarse definitivamente solo.

Con información de Joaquín Morales Solá

Redaccion de 7Paginas