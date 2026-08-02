«La jugada de Cristina reconfigura el tablero político y profundiza la interna del PJ», Por Mariano Guerrero

En una columna de opinión titulada «Si no soy yo, no es nadie», Guerrero sostiene que el movimiento de la expresidenta sorprendió tanto al oficialismo nacional como a distintos sectores del justicialismo que ya trabajaban en la construcción de nuevos liderazgos.

Un impacto que alcanza al oficialismo

Según el analista, la iniciativa de Cristina Kirchner obligó a La Libertad Avanza y a sus aliados del PRO y la UCR a reaccionar rápidamente, desplegando una fuerte estrategia comunicacional en distintos medios y plataformas digitales.

En ese contexto, Guerrero sostiene que el Gobierno nacional también comenzó a evaluar modificaciones en el calendario electoral de cara a 2027, entre ellas un eventual adelantamiento de las elecciones y la eliminación de las PASO.

La disputa por el liderazgo del peronismo

El análisis también pone el foco en la interna del Partido Justicialista y, particularmente, en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que impulsa la candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Para Guerrero, la jugada de Cristina Kirchner complica la estrategia del mandatario provincial, quien públicamente sostiene que aún no es tiempo de hablar de candidaturas, aunque simultáneamente avanza en la construcción territorial de su proyecto político.

En ese marco, menciona que el lanzamiento del espacio «Axel Presidente – La Esperanza» en Entre Ríos, con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense Carlos «Carli» Bianco en San José, representa un paso importante dentro de esa estrategia nacional.

El escenario en Entre Ríos

Respecto de la provincia, el analista señala que la visita de los funcionarios bonaerenses dejó en evidencia las distintas expresiones que hoy conviven dentro del peronismo entrerriano.

En su análisis menciona la participación de dirigentes, exfuncionarios, sindicalistas y referentes políticos que acompañan el armado del MDF, al tiempo que observa la ausencia de otros sectores identificados con el kirchnerismo.

Asimismo, plantea que la fragmentación opositora podría convertirse en una ventaja política para el gobernador Rogelio Frigerio, quien —según su interpretación— tendría margen para impulsar reformas al cronograma electoral provincial.

Las aspiraciones dentro del PJ

Guerrero también analiza el posicionamiento de distintos dirigentes entrerrianos dentro de la construcción política que impulsa Axel Kicillof.

Entre ellos menciona al intendente de San José, Gustavo Bastián; la intendenta de El Pingo, Laura Rupp; el jefe comunal de Feliciano, Damián Arévalo; y al exdiputado Marcelo Casaretto, evaluando el rol que cada uno busca ocupar en el escenario político de cara a las próximas elecciones.

Una mirada sobre la izquierda

En el tramo final de su columna, el analista considera que la actual dispersión del peronismo podría abrir oportunidades para otros espacios políticos.

En ese sentido, sostiene que la izquierda argentina atraviesa un momento de crecimiento en la consideración pública y plantea como interrogante si ese sector logrará consolidarse políticamente frente a un escenario nacional cada vez más fragmentado.

La columna concluye con la idea de que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner volvió a colocar a la exmandataria en el centro del debate político nacional, obligando tanto a sus adversarios como a sus aliados a redefinir estrategias de cara al proceso electoral de 2027.

Nota: El contenido de esta publicación corresponde al análisis y las opiniones del profesor y analista político Mariano Guerrero, en el programa Punto de Inflexión, que se emite todos los sábados de 9 a 12 por FM 106.10 MHz – Radio Rivadavia Concordia

Redacción de 7Paginas