La Junta de Gobierno de San Ramón garantiza el transporte escolar para alumnos de la Escuela Secundaria N° 7 «Francisco Ramírez»

Es por ello que, teniendo en cuenta que -particularmente en estos tiempos- las familias enfrentan dificultades para cubrir los gastos cotidianos y permitir que sus hijos sigan estudiando, desde la Junta de Gobierno se han comprometido en garantizar, al igual que en años anteriores, el transporte de los estudiantes de esa comunidad a la Escuela Secundaria N° 7 «Francisco Ramírez», de Colonia Freitas.

En ese sentido, vale señalar que, de manera mensual, la Junta aporta el combustible para la movilidad del colectivo, propiedad de una comisión de padres, que diariamente traslada a los jóvenes a dicha institución educativa.

«Seguimos apoyando la educación de nuestros gurises, porque ellos son el futuro de nuestra comunidad», expresó la presidente de la Junta de Gobierno, María Eva Acevedo Miño.