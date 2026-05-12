La Justicia archivó la denuncia contra el Gobierno Provincial por el subsidio al «Teatro del Bardo»

El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Paraná resolvió el archivo de la denuncia presentada contra el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. La justicia concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito alguno y reafirmó la legalidad de los procedimientos administrativos del Estado provincial.

La resolución, firmada el pasado 7 de mayo por el fiscal Gonzalo Badano —especialista en delitos contra la Administración Pública—, se centró en el otorgamiento de un subsidio a la Asociación Civil «Teatro del Bardo». Tras la investigación, el magistrado determinó de manera categórica la inexistencia de ilícitos.

Un aporte con fines culturales y rendición al día

El subsidio en cuestión tuvo como destino la organización de cinco ferias del libro realizadas en localidades estratégicas de la costa del río Uruguay: Concordia, Federación, Colón, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

De acuerdo a la resolución judicial, el trámite del aporte económico:

Atravesó todas las áreas competentes del Estado.

Contó con los dictámenes técnicos y legales favorables.

Fue rendido por la entidad beneficiaria mediante los comprobantes de pago correspondientes a las actividades desarrolladas.

Sin pruebas de fines electorales

Uno de los puntos más relevantes del fallo es el descarte de la acusación sobre un supuesto desvío de fondos con fines electorales. El fiscal Badano fue contundente al señalar que no existe evidencia probatoria que respalde dicha afirmación, calificándola como carente de sustento tras analizar la trazabilidad del dinero.

Con esta decisión, la justicia pone fin a la controversia, ratificando la transparencia en la ejecución del gasto público para el fomento de la cultura en la provincia y desestimando las sospechas que pesaban sobre los funcionarios del Ejecutivo.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas