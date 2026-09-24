La Justicia avaló la continuidad del nuevo sistema de alimentación escolar en Entre Ríos

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se pronunció este jueves sobre la acción de amparo presentada por un grupo de padres, AGMER y la Fundación CAUCE contra el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares implementado por el Gobierno provincial.

El máximo tribunal entrerriano resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por los amparistas y precisó el alcance de la sentencia dictada el pasado 21 de agosto.

En concreto, la Justicia estableció que la obligación de la Provincia no se limita únicamente a excluir de las prestaciones aquellos productos que cuentan con sellos de advertencia, sino que también debe garantizar que la alimentación escolar se adecue a los estándares de alimentación saludable establecidos por la Ley Provincial 10.594.

La Provincia podrá definir cómo implementar el sistema

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que el fallo no ordena regresar al sistema anterior ni reemplaza el esquema de organización adoptado por el Gobierno provincial.

El Superior Tribunal sostuvo que corresponde al Poder Ejecutivo definir los mecanismos técnicos y organizativos necesarios para cumplir con los estándares establecidos por la normativa.

De esta manera, el control judicial se concentrará en verificar que se cumplan las obligaciones legales, sin avanzar sobre las decisiones técnicas y administrativas propias de la política alimentaria.

No alcanza con evitar los productos con sellos

El Tribunal también dejó establecido que el cumplimiento de la sentencia no puede reducirse a una cuestión formal relacionada con la presencia o ausencia de sellos de advertencia.

Según el criterio fijado en la resolución, deberán considerarse la composición nutricional de los alimentos y el cumplimiento efectivo de las normas que regulan la alimentación saludable.

En ese sentido, el nuevo sistema podrá continuar, pero las prestaciones deberán adecuarse a los parámetros fijados por la legislación provincial.

Rechazo de otros planteos

El Superior Tribunal también rechazó otros planteos realizados por los amparistas.

Entre ellos, desestimó el pedido para que en este mismo proceso se ordenara la presentación de los menús completos del nuevo sistema y la acreditación genérica y anticipada del cumplimiento de todos los estándares invocados.

El Tribunal indicó que, si en el futuro se verifica un incumplimiento concreto, la cuestión deberá plantearse en la etapa de ejecución de sentencia.

El Gobierno continuará con la transformación

A partir de esta resolución, el Gobierno de Entre Ríos continuará con el proceso de transformación del sistema de alimentación escolar, incorporando los estándares establecidos por la Justicia.

La Provincia informó a 7Paginas, que seguirá trabajando a través de la mesa interinstitucional conformada junto a especialistas, universidades y la empresa proveedora, con el objetivo de fortalecer el seguimiento, el control y la adecuación nutricional de las prestaciones.

Así, el fallo permite la continuidad del nuevo esquema de alimentación escolar, aunque establece que su implementación deberá contemplar de manera efectiva los estándares de alimentación saludable previstos por la legislación entrerriana.